SOLOTÜRK\'ten İstanbul\'un Fethi\'ne özel gösteri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gururu, gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Yenikapı’da binlerce vatandaşın coşkuyla takip ettiği etkinlikte SOLOTÜRK pilotları, İstanbul Boğazı ve çevresinde gerçekleştirdikleri yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle izleyenleri büyüledi.

KENTİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE VATANDAŞLAR YENİKAPI'DA BULUŞTU

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen bu görkemli kutlamaya İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran İstanbullular, SOLOTÜRK’ün gökyüzünü adeta bir tuval gibi işlediği zorlu manevralarını heyecanla takip etti.

VALİ GÜL: "KARANLIK ÇAĞI KAPATAN AYDINLIK BİR MİLAD"

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hem İstanbul'un fethini hem de Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Fethin dünya tarihi açısından önemine değinen Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un fethi, tarihe altın harflerle yazılmış, bizim ve dünya için gurur verici bir tarih. Fatih Sultan Mehmet Han ve askerleri, özgürlüklerle, barışla, bilimle bu topraklarda yeni bir medeniyet inşa ederek karanlık çağı kapatıp aydınlık çağı başlattılar. Bu vatanı bugünlere getiren tüm şehitlerimize ve kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

Gökyüzündeki görsel şöleni izleyen vatandaşlar gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı. Gösteriyi ailesiyle birlikte izleyen Hilal Taşçı, Türk olduğu için büyük gurur duyduğunu belirtirken, oğlu Ali Eren Taşçı uçaklara büyük ilgi duyduğunu ve büyüyünce pilot olmak istediğini söyledi. Gösteriyi izleyenlerden Yağmur Elemir ise "Milletimle gurur duyuyorum. Bu ülkede doğduğum için çok şanslıyım" diyerek fethin coşkusunu dile getirdi.