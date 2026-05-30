Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı

30.05.2026 18:19
CHP'deki liderlik krizi ile birlikte iki ayrı adreste yapılan mitinglere bir belediye başkanının maketi damga vurdu. Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingine geçirdiği kaza nedeniyle katılamayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir aracılığıyla kendi karton maketini miting alanına gönderdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarihinin en sıra dışı ve gerilimli günlerinden birini yaşadı. Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla birlikte yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel arasındaki liderlik yarışı, aynı gün ve aynı saatte düzenlenen iki ayrı bayramlaşma töreniyle sokaklara taştı.

AYNI SAATTE İKİ FARKLI MİTİNG

Saat tam 14.00'te 2,5 yıl sonra geldiği CHP Genel Merkezi bahçesinde partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimini hedef alarak "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ile eş zamanlı olarak Özgür Özel de Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde otobüsün üzerine çıkarak kendisini destekleyen partililere seslendi. Örgütün ve seçmenlerin bir kısmı genel merkeze giderken, diğer bir kısmı ise tercihini Özel'in mitinginden yana kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI KENDİSİ GELEMEDİ, MAKETİNİ GÖNDERDİ

CHP’deki liderlik krizini ortaya koyan mitinglerin birinde ise dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Antalya’nın CHP'li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, her iki liderin davetine de sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Ancak Özçelik, safını belli etmek adına Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingine kendi karton maketini gönderdi.

"‘BENİM ORADA DESTEK VERDİĞİMİ GÖSTERİN’ DEDİ, BU ŞEKİLDE HALLETTİK"

Alanya Belediye Başkanı Özçelik'in birebir boyutlardaki maketini Antalya’dan Ankara’daki miting alanına taşıyan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, alandaki şaşkın bakışlar karşısında şu açıklamayı yaptı: "Osman Tarık Özçelik bir kaza geçirdiği için kendisi buraya gelemedi. Ama burada olmayı çok istedi. 'Benim orada destek verdiğimi gösterin' dedi. Biz de bu durumu bu şekilde hallettik."

    Yorumlar (2)

  • Kaplan Avda Kaplan Avda:
    heykelci şirkler 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    maket heykel işini iyi bilirler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
