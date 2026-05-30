Dünyada sadece Türkiye\'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti

30.05.2026 17:47
Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin üremek amacıyla akıntının tersine yüzerek gerçekleştirdiği destansı göç yolculuğu, bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı. Av yasağının sürdüğü bu dönemde balıkların Deliçay'daki büyüleyici mücadelesine tanıklık etmek isteyen yaklaşık 40 bin kişi, Erciş'teki tabiat parkını doldurarak o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme göçü devam ediyor. Bölgenin en önemli, balık göçünü izleme alanlarından olan Erciş ilçesindeki Deliçay'ı, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, balıkların göç yolculuğunu ise cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor. Her yıl üremek amacıyla gölden çıkıp dere ve çaylara göç eden inci kefalleri, akıntıya karşı verdikleri mücadeleyle ziyaretçilere güzel görüntüler sunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan inci kefali göçü, Van'ın önemli doğal değerleri arasında yer alırken, bölge turizmine de önemli katkı sunuyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı, Kurban Bayram tatili boyunca da ilgi gördü. Van'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 40 bin kişi bayram tatilinde bölgeyi ziyaret etti. Son yağışların ardından su debisinin yükseldiği Deliçay'da, balıkların sıçrayışları bir süre istenilen düzeyde gözlemlenemese de su seviyesinin normale dönmesiyle inci kefalleri bugün yeniden görülmeye başlandı.

"TANITIMA KATKI"

Van ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelen kişiler, o anları ilgiyle izledi. Bursa'dan Erciş'e gelip balık göçünü izleyen Kemal Ayçiçek, "Göçü izlemek için ilk defa bu alana geldik. Her yıl bu mevsimlerde inci kefali göçü başlıyor. Bayram tatili yaparken gelip balık göçünü izlemek istedik. İnci kefalleri görsel şölen oluşturuyor. İnanılmaz bir kalabalık var. Balıkların göç yolculuğunu çekip fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları da sosyal medya hesaplarımızda paylaşıp, bölgenin tanıtımına az da olsa katkı sunmak istiyoruz. Herkesi bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

