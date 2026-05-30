Antonio Conte\'nin Fenerbahçe\'den istediği paraya bakın

30.05.2026 17:21
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüştüğü yabancı teknik direktörün Antonio Conte olduğu iddia edildi. Napoli'den ayrılan İtalyan çalıştırıcının görevi kabul etmek için yıllık 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro şampiyonluk primi talep ettiği öne sürüldü. Toplam 20 milyon euroluk maliyet oluşturan şartların ardından gözler Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihine çevrildi.

GİZEMLİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala teknik direktör konusu gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın daha önce görüştüğünü açıkladığı yabancı teknik direktörün kimliği netleşti. İddialara göre söz konusu isim, dünya futbolunun en önemli teknik adamları arasında gösterilen Antonio Conte.

20 MİLYON EUROLUK TALEP

Napoli ile yollarını ayıran Antonio Conte'nin, Fenerbahçe'nin başına geçmek için oldukça yüksek şartlar sunduğu öne sürüldü. İddiaya göre deneyimli teknik adam, yıllık 15 milyon euro garanti ücret talep ederken, buna ek olarak 5 milyon euroluk şampiyonluk primi istedi.

Toplamda 20 milyon euroyu bulan maliyetin, Fenerbahçe yönetiminin karşısına çıkan en yüksek teknik direktör taleplerinden biri olduğu belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Aziz Yıldırım, Feder Derneği'nde yaptığı açıklamada görüştüğü yabancı teknik direktörlerden birinin mali şartlarını paylaşmış ancak isim vermemişti. Ortaya çıkan son bilgilerle birlikte söz konusu teknik adamın Antonio Conte olduğu öne sürüldü.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve birçok isimle görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Yıldırım, seçilmeleri halinde teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağını da ifade etmişti.

CONTE'NİN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran Antonio Conte, kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettirdi. İtalyan teknik adamın olası Fenerbahçe macerası, Avrupa futbolunda da ses getirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

