Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti

CHP'de iki bayramlaşma aynı anda gerçekleşti. Genel Merkez'deki buluşmada "Hesap soracağım sonra tertemiz bir kurultay yapacağız." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız." ifadelerini kullandı. Ankara İl Başkanlığı'nda konuşan Özgür Özel ise kurultay tarihinin ilan edilmesini istedi.
Programlar öncesinde kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında iki alandaki katılım oranı geldi. Ankara'dan gelen görüntülerde her iki noktada da yoğun kalabalıklar dikkat çekerken, Güvenpark'taki katılımın daha yüksek olduğu yorumları yapıldı.
Özgür Özel'in çağrısıyla Güvenpark'ta toplanan kalabalığın CHP Genel Merkezi önündeki katılımdan daha fazla olduğu görüldü. Haberde, Genel Merkez önünde yer yer boşlukların dikkat çektiği, Güvenpark'ın ise büyük ölçüde dolduğu aktarıldı.
Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karanfillerle karşılandı. Genel Merkez önünde toplanan partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları yakından takip edildi.
Özgür Özel ise Ankara'nın simge noktalarından Güvenpark'ta partililer ve vatandaşlarla buluştu. Alanda toplanan kalabalık nedeniyle meydanda yoğunluk oluşurken, katılım görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
