Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti

30.05.2026 15:01
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi yapıldı. Mutlak butlan kararı ile Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililere seslenirken Özgür Özel ise Güvenpark'ta miting yaptı. İki buluşmaya da çok sayıda vatandaş katıldı. Mitinglerden gelen görüntülere göre Özgür Özel'in düzenlediği buluşmada daha fazla kalabalığın toplandığı görüldü.

CHP'de iki bayramlaşma aynı anda gerçekleşti. Genel Merkez'deki buluşmada "Hesap soracağım sonra tertemiz bir kurultay yapacağız." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız." ifadelerini kullandı. Ankara İl Başkanlığı'nda konuşan Özgür Özel ise kurultay tarihinin ilan edilmesini istedi.

GÖZLER MEYDANLARDAKİ KALABALIĞA ÇEVRİLDİ

Programlar öncesinde kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında iki alandaki katılım oranı geldi. Ankara'dan gelen görüntülerde her iki noktada da yoğun kalabalıklar dikkat çekerken, Güvenpark'taki katılımın daha yüksek olduğu yorumları yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki buluşmasından görüntüler

Özgür Özel'in çağrısıyla Güvenpark'ta toplanan kalabalığın CHP Genel Merkezi önündeki katılımdan daha fazla olduğu görüldü. Haberde, Genel Merkez önünde yer yer boşlukların dikkat çektiği, Güvenpark'ın ise büyük ölçüde dolduğu aktarıldı.

Özgür Özel'in Güvenpark'taki mitinginden görüntüler

KILIÇDAROĞLU PARTİLİLERE SESLENDİ

Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karanfillerle karşılandı. Genel Merkez önünde toplanan partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları yakından takip edildi.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki buluşmasından görüntüler

ÖZGÜR ÖZEL GÜVENPARK'TA SAHAYA ÇIKTI

Özgür Özel ise Ankara'nın simge noktalarından Güvenpark'ta partililer ve vatandaşlarla buluştu. Alanda toplanan kalabalık nedeniyle meydanda yoğunluk oluşurken, katılım görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu. 

Özgür Özel'in Güvenpark'taki mitinginden görüntüler

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Butlanı dinlemeye gelenlerin de kimler olduğunu iyi biliyoruz 7 2 Yanıtla
  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    demek ki bir taraf daha çok para vermiş 3 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ekmek arası peynir için şehir şehir gezenler dile mi geldi? :) 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
