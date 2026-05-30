Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

30.05.2026 15:02
Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda kendisine destek verenlere seslendi. Program bitiminde beraberindeki kalabalıkla Anıkabir'e yürümeye başlayan, Özel, "Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır" dedi. Özel ve binlerce kişi yürüyerek Anıtkabir'e ulaştı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevi iptal edilen Özgür Özel bugün Güvenpark'ta halkla bayramlaştı. CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki alanda büyük bir kalabalık toplandı. Vatandaşlar, "Özgür Gelecek, Özgür Türkiye", "Özgür Başkan", "Hain Kemal" gibi sloganlar attı. 

ÖZGÜR ÖZEL, BİNLERCE KİŞİYLE ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

Burada halka seslenen Özgür Özel, konuşmasından sonra alandaki kalabalığı arkasına alarak Anıtkabir'e yürümeye başladı. Özel, "Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır" ifadesini kullandı. 

Özel ile arkasındaki kalabalık yürüyerek Anıtkabir'e vardı. 

"BİZ KAYBETMEYE ALIŞMIŞ DEĞİL KAZANAN CHP'YİZ"

Özgür Özel yürüyüşten önce yaptığı konuşmada, "Bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür. Paramız yok, bir binamız yok ama başkalarında olmayan bir şeyimiz var siz varsınız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden bu yana ilk kez yenen partiyiz. Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz. Onlar yolun sonunda biz yolun başındayız." ifadelerini kullandı. 

"DERHAL KURULTAY İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu ile mitinglerinin arasında 7 kilometre bulunan Özgür Özel buradan Kılıçdaroğlu'na seslendi. Özgür Özel, "Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez. Türkiye demokrasisinin teminatı bu partidir. Derhal kurultay istiyoruz. Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin haydi. Oradan çıkan isimle kurultaya gidelim. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım." diye konuştu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Kimse unutmasın ki Atatürkün kurduğu bir ülkede yaşıyorsunuz. 12 3 Yanıtla
  • Muzaffer Tataroğlu Muzaffer Tataroğlu:
    Bence her gün yürümesi lazım yoksa show biter.. 1 5 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Özgür Bey burada sadece toparlayıcı bir figür. Halk gerçek demokrasi için ve bu kara düzene karşı yürüyor.Yani halkın gövdesi bu; kapasiteniz yok gibi, minik bi’ anlatayım istedim. 0 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    koltuk koltuk ah koltuk 2 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    iktidara mı partinin başına mı? 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
