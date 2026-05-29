Türkiye\'nin İlk Akıllı Dip Mayını: Malaman

29.05.2026 14:27
MKE tarafından geliştirilen Malaman, su altında hedefleri tespit edip etkisiz hale getirebiliyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını 'Malaman' ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Buna göre; Malaman, üzerindeki akustik, manyetik ve basınç senyörleriyle hedeflerini uzak mesafe ve derinliklerde tespit edebiliyor; gemi, denizaltı ve uçaklardan (insansız platformlar dahil) denize dökülebiliyor.

MKE tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; deniz dibinin yapısına uygun olarak tasarlanan Malaman, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarından etkilenmeden güvenli şekilde görev yapabiliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren Malaman, 400 kilogramı duyarsız su altı patlayıcı olmak üzere yaklaşık 600 kilogram ağırlığa sahip. Malaman, su altında meydana gelen akustik, manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı olarak algılama, analiz etme ve değerlendirebilme kabiliyetine sahip. Yüksek teknolojili sensörler ile donatılan sistem, bu kabiliyeti sayesinde fırkateyn, denizaltı, hücumbot ve tankerleri tespit edip, bilgiyi anlık olarak yönetim merkezine bildiriyor. Algılayıcılardan gelen sinyalleri işleme kabiliyetine sahip Ateşleme Sistemi, farklı parametrelerle ayarlanabiliyor ve tespit edilen düşman hedefini, patlayıcıyı ateşleyerek başarıyla etkisiz hale getiriyor. Kontrolsüz patlamanın önüne geçilmesi ve emniyetin sağlanması amacıyla mayının üzerinde çoklu kilit düzenekleri bulunuyor.

DENİZ TABANINDA TESPİT EDİLMESİ ZOR

Malaman, sahip olduğu özel gövde yapısıyla mayın tarama sonarlarının deniz tabanında kendisini tespit etmesini zorlaştırırken; akustik yansıtıcılığını en aza indirmek ve görsel gizliliğini artırmak amacıyla geliştirilen 3 farklı özel kompozit kılıf sayesinde bu avantajını daha da güçlendiriyor. Deniz tabanının doğal yapısına uygun şekil ve renklerde tasarlanan bu kılıflar, Malaman'ın yandan taramalı sonarlar ve otonom sualtı araçları tarafından tespit edilme ihtimalini de en düşük seviyeye indiriyor.

Kaynak: DHA

