Kılıçdaroğlu yönetimi, Özel\'in mitingi için iptal başvurusunda bulundu iddiası

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler geçiren Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), genel başkanlık ve yönetim tartışmaları şimdi de meydanlara taşındı.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Genel Merkez ile görevden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi, Ankara’da hem miting hem de bayramlaşma programlarında karşı karşıya geldi.

GENEL MERKEZ'DEN VALİLİK VE EMNİYETE "İZİN VERMEYİN" BAŞVURUSU

Gazeteci Fatih Atik’in kulis bilgisine dayandırarak aktardığı iddiaya göre; CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibinin Ankara'da düzenlemeyi planladığı hafta sonu mitingini yasa dışı/korsan olarak nitelendirdi. Genel Merkez’in izni olmadan böyle bir organizasyon yapılamayacağını belirten yönetim, mitingi engellemek için resmi makamlara başvuruda bulundu.

Atik, yaşanan bu sıcak gelişmeyi şu sözlerle aktardı: "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Özgür Özel ve ekibinin korsan miting yapmasını asla kabul etmiyor. Ve yapılan o duyurunun, düzenlenen organizasyonun da korsan olduğunu bildiriyorlar. Çünkü Genel Merkez’in böyle bir mitinge izni yok. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetimi Ankara Valiliği'ne başvurdu. Ankara Emniyeti'ne de iletildi konu. Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting yapmalarının doğru olmadığı ve bunun korsan bir miting olacağını belirterek bu mitinge izin verilmemesini istediler."

"HALA GENEL BAŞKAN GİBİ DAVRANIYORLAR"

Genel Merkez yönetiminin başvuru gerekçesinde net ifadeler kullandığını belirten Atik, "‘Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler gerekçesiyle buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz’ diyorlar ve Genel Merkez resmi başvuruda bulundu. Cumartesi günü yapılacak mitingin tek adresi Genel Merkez" dedi.

Ankara Emniyeti’nin bu başvuru üzerine mitinge izin vermeyeceğini öne süren Atik, krizin perde arkasına dair şu eleştiriyi getirdi: "Özel ve ekibi hala CHP Genel Başkanı gibi davranmaya devam ediyor. CHP'nin hesaplarını, Ankara İl'in hesaplarını, sosyal medya hesaplarını kullanıyorlar. Bunlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkez Yönetimi'nin izin veremeyeceği şeyler. Bir partide bir tane genel merkez olur. O da genel merkez ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu."

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: İPTAL İSTEMEDİK

Öte yandan, gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in söz konusu iddialar üzerine yaptığı açıklamayı aktardı. Buna göre Çelik, "Özgür Özel’in mitingine iptal istemedik. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu kanadından yapılan açıklama şu şekilde: "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir."

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'DEN AYNI SAATTE İKİ AYRI NOKTADA BAYRAMLAŞMA

CHP, yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00’te Genel Merkez bahçesinde partililere hitap edecek. Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak.

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.