11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok\'a koyan anne tutuklandı

30.05.2026 20:50
İzmir'de 11 yaşındaki çocuğun müstehcen videolarının TikTok'ta paylaşılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli karar çıktı. Mağdur A.A’nın Çocuk İzlem Merkezi’nde pedagog eşliğinde verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan öz anne Gülşen Aybek, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya hesabını açtığı belirlenen hala Menduha Vardal hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

İzmir’de sosyal medya platformu TikTok üzerinden 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı yönündeki ihbar, emniyet ve yargıyı harekete geçirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yıldırım operasyonuyla, öz kızının müstehcen videolarını paylaştığı belirlenen ve gözaltına alınan anne Gülşen Aybek tutuklandı. Hesabı açtığı tespit edilen hala ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

GECE YARISI BASKINIYLA GÖZALTINA ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube ekipleri, 29 Mayıs tarihinde gelen bir ihbar üzerine TikTok’ta paylaşılan skandal içerikleri incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, müstehcen görüntülere alet edilen mağdur çocuğun 2015 doğumlu A.A olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli olarak anne Gülşen Aybek ve baba Yılmaz Aybek’i tespit etti. Yapılan sorgulamada babanın zaten başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 30 Mayıs günü saat 01:00 sıralarında anne Gülşen Aybek’in ikametine şok baskın düzenleyerek anneyi gözaltına aldı.

SKANDALIN ARKASINDAN HALA DA ÇIKTI

Emniyet güçleri tarafından kurtarılan 11 yaşındaki mağdur çocuk, koruma altına alınarak işlemlerinin yapılması için Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) sevk edildi. Burada pedagog eşliğinde ifadesi alınan talihsiz çocuğun beyanları skandalın boyutunu büyüterek başka bir aile üyesini daha açığa çıkardı. Küçük kız, söz konusu müstehcen içeriklerin paylaşıldığı sosyal medya hesabının halası Menduha Vardal tarafından açıldığını itiraf etti. Bu kan donduran itiraf üzerine hala Menduha Vardal da polis ekiplerince derhal yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE PARMAKLIKLAR ARDINDA, HALAYA EV HAPSİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne Gülşen Aybek ve hala Menduha Vardal, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden öz anne Gülşen Aybek, tırnak ürperten bu suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hala Menduha Vardal hakkında ise konutu terk etmeme (ev hapsi) ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında anne ve halanın evinde ele geçirilen tüm telefon, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iğrenç görüntülerle bağlantılı olabilecek, videoları yayan veya satın alan diğer olası şüphelilerin de tespit edilmesi amacıyla siber suç uzmanlarıyla birlikte incelemelerini çok yönlü olarak sürdürüyor. Mağdur çocuk ise devlet koruması altında psikolojik destek almaya devam ediyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
