Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlediği bayramlaşma mitingine katılan milletvekilleri belli oldu.
CHP’nin TBMM’deki toplam 138 milletvekilinden 45’inin katılım sağladığı mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Parti içi güç dengelerinin kritik olduğu bir süreçte Özel’e destek veren bu isimler, miting alanında adeta gövde gösterisi yaptı.
İşte CHP Meclis grubundaki 138 vekilden Özgür Özel’in yanında yer alan o 45 milletvekilinin tam listesi:
Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingde Özgür Özel’i yalnız bırakmayan milletvekilleri şunlar:
Murat Emir
Ali Mahir Başarır
Adnan Beker
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz
Burhanettin Bulut
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Ensar Aytekin
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Veli Ağbaba
Hasan Öztürk
Melih Meriç
Metin İlhan
Mustafa Erdem
Sezgin Tanrıkulu
Okan Konuralp
Özgür Karabat
Aliye Timisi Ersever
Suat Özçağdaş
Ulaş Karasu
Süleyman Bülbül
Elvan Işık Gezmiş
Eylem Ertuğrul
Talat Dinçer
Nail Çiler
Umut Akdoğan
Turan Taşkın Özer
Yunus Emre
Zeynel Emre
Seyit Torun
Aylin Yaman
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Tekin Bingöl
Hikmet Yalım Halıcı
Özgür Erdem İncesu
İsmail Atakan
