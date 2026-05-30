Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı

30.05.2026 19:43
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingine katılan isimler belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yer aldığı bayramlaşma programında, CHP’nin TBMM’deki 138 milletvekilinden 45’i hazır bulundu. Parti içi güç savaşlarının gölgesinde Özel’e destek vererek gövde gösterisi yapan 45 milletvekilinin listesi, siyaset kulislerinde yeni dengelerin işareti olarak yorumlandı.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlediği bayramlaşma mitingine katılan milletvekilleri belli oldu. 

CHP’nin TBMM’deki toplam 138 milletvekilinden 45’inin katılım sağladığı mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Parti içi güç dengelerinin kritik olduğu bir süreçte Özel’e destek veren bu isimler, miting alanında adeta gövde gösterisi yaptı.

İşte CHP Meclis grubundaki 138 vekilden Özgür Özel’in yanında yer alan o 45 milletvekilinin tam listesi:

ÖZEL'İN MİTİNGİNE KATILAN 45 VEKİL

Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingde Özgür Özel’i yalnız bırakmayan milletvekilleri şunlar:

Murat Emir

Ali Mahir Başarır

Adnan Beker

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Aliye Coşar

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Barış Karadeniz

Burhanettin Bulut

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Ensar Aytekin

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Veli Ağbaba

Hasan Öztürk

Melih Meriç

Metin İlhan

Mustafa Erdem

Sezgin Tanrıkulu

Okan Konuralp

Özgür Karabat

Aliye Timisi Ersever

Suat Özçağdaş

Ulaş Karasu

Süleyman Bülbül

Elvan Işık Gezmiş

Eylem Ertuğrul

Talat Dinçer

Nail Çiler

Umut Akdoğan

Turan Taşkın Özer

Yunus Emre

Zeynel Emre

Seyit Torun

Aylin Yaman

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Tekin Bingöl

Hikmet Yalım Halıcı

Özgür Erdem İncesu

İsmail Atakan

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yiyiciler 1 1 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Hepsi yusuf yusuf yapıyor 0 0 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Çöplük 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
