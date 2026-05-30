Dembele\'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Ousmane Dembele'nin 65. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Arsenal karşısında skoru 1-1'e getirdi. Golün ardından Paris'te ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

PSG ARADIĞI GOLÜ PENALTIDAN BULDU

Arsenal karşısında ilk yarıyı geride kapatan PSG, ikinci yarıda baskısını artırdı. Fransız ekibi, 65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ousmane Dembele'nin golüyle eşitliği sağladı.

TRİBÜNLERDE MÜTHİŞ ATMOSFER

Puskas Arena'daki PSG taraftarları, beraberlik golünün ardından adeta kendinden geçti. Fransız temsilcisinin tribünleri uzun süre tezahüratlarla takımlarına destek verirken, final atmosferi daha da yükseldi.

FİNALDE HEYECAN ZİRVEYE ÇIKTI

Kai Havertz'in erken golüyle öne geçen Arsenal karşısında geri dönüş yapan PSG, kalan dakikalarda galibiyet golünü aramaya başladı. Final mücadelesinde skorun 1-1'e gelmesiyle birlikte heyecan ve tempo daha da yükseldi.