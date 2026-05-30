Dembele\'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı

30.05.2026 20:43
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Ousmane Dembele'nin 65. dakikada penaltıdan attığı golle Arsenal karşısında skoru 1-1'e getirdi. Golün ardından hem Puskas Arena'daki PSG taraftarları hem de Paris'te maçı takip eden futbolseverler büyük sevinç yaşadı. Dembélé'nin golü, finalde heyecanı yeniden zirveye taşıdı.

PSG ARADIĞI GOLÜ PENALTIDAN BULDU

Arsenal karşısında ilk yarıyı geride kapatan PSG, ikinci yarıda baskısını artırdı. Fransız ekibi, 65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ousmane Dembele'nin golüyle eşitliği sağladı. 

TRİBÜNLERDE MÜTHİŞ ATMOSFER

Puskas Arena'daki PSG taraftarları, beraberlik golünün ardından adeta kendinden geçti. Fransız temsilcisinin tribünleri uzun süre tezahüratlarla takımlarına destek verirken, final atmosferi daha da yükseldi. 

FİNALDE HEYECAN ZİRVEYE ÇIKTI

Kai Havertz'in erken golüyle öne geçen Arsenal karşısında geri dönüş yapan PSG, kalan dakikalarda galibiyet golünü aramaya başladı. Final mücadelesinde skorun 1-1'e gelmesiyle birlikte heyecan ve tempo daha da yükseldi.

