Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finali sırasında Paris'te yaşanan olaylar büyüyor. PSG taraftarlarının bulunduğu bazı bölgelerde güvenlik güçleri müdahalede bulunurken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
PSG ile Arsenal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında Paris sokaklarında gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle taraftarların yoğun olarak toplandığı bölgelerde zaman zaman güvenlik güçleri ile taraftarlar arasında hareketlilik yaşandığı görüldü. Şehir merkezindeki bazı noktalarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaşanan olayların ardından güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu ve bazı PSG taraftarlarının gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin, kalabalığın kontrolünü sağlamak amacıyla çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. Gözaltı sayısına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Paris'in simge noktalarından Şanzelize Caddesi başta olmak üzere birçok bölgede polis varlığı artırıldı. Yetkililer, finalin ardından yaşanabilecek olası olayların önüne geçebilmek için güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Şehirdeki bazı işletmelerin de gün içerisinde vitrinlerini korumaya aldığı görülmüştü.
Final mücadelesi devam ederken Paris'teki atmosfer de giderek daha hareketli bir hal alıyor. Yetkililer, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalar veya olası taşkınlıklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
