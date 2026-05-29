İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinler kapsamında akşam saatlerinde dikkat çeken gösteriler düzenledi.

KENTİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA MAPPİNG GÖSTERİLERİ

Valiliğin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binalarında, Yedikule Surları ve Galata Kulesi'nde kentin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin anlatıldığı ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisi yapıldı.

Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programlarda tarihi binalar ve surlar Türk bayraklarıyla süslendi.

Gösterileri ilgiyle takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerli ve yabancı turistler, ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisinin yapıldığı Galata Kulesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çekti.