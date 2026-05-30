Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile PSG arasındaki mücadelenin uzatmalara gitmesiyle birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. PSG taraftarlarının bulunduğu bölüme, plastik mermi kullanabilen silahlarla donatılmış polis ekiplerinin getirildiği görüldü.

FİNALDE GERGİNLİK YÜKSELDİ

Puskas Arena'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan uzatma dakikalarına taşınırken, tribünlerde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Karşılaşmanın kritik anlarında PSG taraftarlarının bulunduğu bölüm çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

ÖZEL DONANIMLI POLİSLER GÖREVLENDİRİLDİ

Stadyumdan yansıyan görüntülerde, ellerinde plastik mermi kullanabilen müdahale silahları bulunan polis ekiplerinin PSG taraftarlarının bulunduğu tribün bölgesine sevk edildiği dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin olası bir taşkınlığa karşı hazır bekletildiği öğrenildi.

UZATMALAR ÖNCESİ TEDBİRLER ARTIRILDI

Normal sürenin sona ermesi ve finalin uzatmalara gitmesinin ardından stadyumdaki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililerin, karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun tribünlerde yaşanabilecek olası olayların önüne geçmek amacıyla ek tedbirler aldığı belirtildi.

GÖZLER HEM SAHADA HEM TRİBÜNLERDE

