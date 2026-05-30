Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler

‘Mutlak butlan’ kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

Partideki mücadeleden vazgeçmeyeceğinin mesajını veren Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği miting ile eş zamanlı gerçekleştirdiği konuşmasının ardından alandaki kalabalığı da arkasına alarak Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

İNÖNÜ'NÜN KABRİ BAŞINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: NAMUSSUZLARDAN ÇOK DAHA CESUR OLACAĞIZ

Anıtkabir'de İkinci Cumhurbaşkanı ve eski CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden Özgür Özel, burada parti içi kavganın fitilini daha da ateşleyecek bir göndermede bulundu. Özel, "Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız" dedi.

Öte yandan Özel’in sözlerini tamamlamasının ardından yanında bulunan partililerden yoğun alkış aldığı görüldü.