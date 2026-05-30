Arsenal golü atınca Paris karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsenal golü atınca Paris karıştı

30.05.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in Kai Havertz ile öne geçmesinin ardından Paris'te bazı bölgelerde kargaşa yaşandı. PSG taraftarlarının bulunduğu alanlarda tansiyon yükselirken, güvenlik güçleri olası olaylara karşı önlemlerini artırdı. Final öncesinde barikatlarla korunan şehir merkezinde gergin bekleyiş sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in öne geçmesinin ardından Paris'te tansiyon yükseldi. PSG taraftarlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kargaşa yaşanırken, bazı noktalarda güvenlik güçleri devreye girdi.

ARSENAL'İN GOLÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Arsenal ile PSG arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibinin erken bulduğu gol, Paris'te beklenmedik görüntülere sahne oldu. Kai Havertz'in kaydettiği golle Arsenal'in öne geçmesinin ardından şehirde bazı bölgelerde gerginlik yaşandı. Özellikle taraftarların toplandığı alanlarda hareketlilik dikkat çekti.

KARGAŞA YAŞANDI

PSG taraftarlarının yoğun olarak bulunduğu noktalarda yaşanan kargaşa nedeniyle güvenlik güçleri önlem almak zorunda kaldı. Bazı taraftar grupları arasında sözlü tartışmalar yaşandığı görülürken, şehir merkezindeki hareketlilik kameralara da yansıdı. Yetkililer, olası olayların büyümemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

FİNAL ÖNCESİ TEDBİRLER ALINMIŞTI

Karşılaşma öncesinde Paris'teki birçok işletme olası taşkınlıklara karşı vitrinlerini ahşap paneller ve barikatlarla kapatmıştı. Şehir genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, final sırasında yaşanan gerginlik bu tedbirlerin neden uygulandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖZLER MAÇIN DEVAMINDA

PSG taraftarları takımlarının geri dönüş yapmasını beklerken, Paris'teki atmosfer de giderek daha gergin bir hal aldı. Yetkililer, karşılaşmanın kalan bölümünde ve maç sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Paris, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal golü atınca Paris karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özel’in mitingi için iptal başvurusunda bulundu iddiası Kılıçdaroğlu yönetimi, Özel'in mitingi için iptal başvurusunda bulundu iddiası

19:55
Yorumu size bırakıyoruz Tepkiler çığ gibi
Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
19:52
Dev finale damga vuran olay Yere oturup telefonları açtılar
Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar
19:44
Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarıda büyük şok yaşadı
Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarıda büyük şok yaşadı
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
19:28
Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular
Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
17:25
Gelecek Partili Üstün: CHP, 26 Temmuz’a kadar kongre yapmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir
Gelecek Partili Üstün: CHP, 26 Temmuz'a kadar kongre yapmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:27:47. #7.12#
SON DAKİKA: Arsenal golü atınca Paris karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.