Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi

30.05.2026 19:55
Şampiyonlar Ligi finalinin 30. dakikasında PSG'li Nuno Mendes'in yerde kaldığı pozisyonda takım arkadaşlarının topu dışarı atmadan hücuma devam etmesi tartışma yarattı. Futbolseverler, sakatlık yaşayan oyuncuya rağmen oyunun sürdürülmesine tepki gösterirken, pozisyon finalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin yıldızı Nuno Mendes'in yerde kaldığı pozisyon tartışma yarattı. Dakikalar 30'u gösterirken yaşanan olayda PSG'li futbolcuların topu dışarı atmadan hücuma devam etmesi futbolseverlerin tepkisini çekti.

NUNO MENDES YERDE KALDI

Arsenal ile PSG arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 30. dakikasında PSG'nin sol beki Nuno Mendes, bir mücadele sonrası kendini yerde buldu ve oyuna devam edemedi. Portekizli futbolcu sağlık ekiplerini beklerken, sahadaki oyun ise devam etti.

TOPU DIŞARI ATMADILAR

Nuno Mendes yerde olmasına rağmen PSG'li futbolcuların atağı sürdürmeyi tercih etmesi tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Birçok kişinin topun dışarı atılmasını beklediği pozisyonda Fransız ekibinin hücuma devam etmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİ

Pozisyonun ardından çok sayıda futbolsever, takım arkadaşları yerdeyken oyunun durdurulmamasını eleştirdi. Özellikle sakatlık şüphesi bulunan bir oyuncu için topun dışarı gönderilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, PSG'li futbolcuların kararına tepki gösterdi.

FİNALDE GERGİNLİK ARTIYOR

Şampiyonlar Ligi finalinin yüksek temposu ve kupa baskısı nedeniyle iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, Nuno Mendes pozisyonu da karşılaşmanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Arsenal'in üstünlüğüyle devam eden mücadelede yaşanan bu an, final gecesine damga vuran görüntüler arasında yer aldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
