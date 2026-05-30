Malatya\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
30.05.2026 03:07
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki şahıs iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece 00.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu üzerinde Sancaktar Mezarlığı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan K.K.'ya önce 44 LV 982 plakalı Hyundai marka otomobil ardından ise aynı istikamette seyreden 42 BGB 788 plakalı Hyundai marka araç çarptı. Yola savrulan şahıs ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K. kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, K.K.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Olaylar, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
