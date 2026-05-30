Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu
30.05.2026 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Gerede yolunda bayram dönüşü trafiği gece de sürüyor, uzun araç kuyrukları oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine iki gün kala Karadeniz Bölgesi'nden İstanbul ve batı illerine dönüşe geçen vatandaşlar, Karabük-Gerede kara yolundaki Kemikli rampalarında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı da devam eden trafik yoğunluğu böyle görüntülendi.

21 ilin bağlantı güzergahında bulunan ve Karadeniz ulaşımının en önemli geçiş noktalarından biri olan 1325 rakımlı Kemikli rampalarında, binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Kıvrımlı yollarda ilerleyen araçların farları, gecenin karanlığında adeta bir ışık seli oluşturdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdüren yoğunluk dron ile görüntülenirken, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dikkat çekti. Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması adına denetimlerini artırarak yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi. Yetkililer sürücüleri; hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyardı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:14
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 00:42:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.