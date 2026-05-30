Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin\'den Özgür Özel\'e destek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik davada ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Kararın ardından Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve geldi.

HİKMET ÇETİN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Gelişme sonrası partide başlayan liderlik krizi devam ederken eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den bir tarafa destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çetin, Özel ve ekibinin yanında durduğunu net bir dille ifade etti.

Çetin, "Cumhuriyet tarihimizin en zorlu ve en onurlu görevlerinden birini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in başarılı olacağına olan inancım sonsuzdur…" dedi.