Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayı Bülent Kuşoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Mansur Bey de olabilir
Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayı Bülent Kuşoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Mansur Bey de olabilir

30.05.2026 22:23
CHP’de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası patlak veren liderlik krizi derinleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakın kurmaylarından PM Üyesi Bülent Kuşoğlu, parti gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelecek seçimlerde en iddialı ismi Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini belirten Kuşoğlu, şartların uygun olması durumunda Mansur Yavaş’ın da Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığına ise ihtimal vermediğini dile getirdi.

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen  Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, burada kendisini bekleyen partililere hitap etti. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu ile eş zamanlı olarak Güvenpark’taki Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi ve daha sonra da Anıtkabir'e yürüdü.

CHP'deki liderlik krizi ve iki bayramlaşma programının ardından Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmaylarından CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu, parti gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kuşoğlu'nun açıklamlarında önemli satır başları:

CHP'DEKİ İKİ BAYRAMLAŞMA

"Böyle bir günde bunun olmaması gerekir. CHP’deki bu ayrışma bir ideolojik, düşünce bazlı veya seçmen tabanı açısından bir ayrışma yoktur. Biz duygusal açıdan bölündük. Bunun giderilmesi lazım."

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINDAKİ "FETÖ AJANI" SÖZLERİ

Bugünkü konuşması Kılıçdaroğlu’nun çok sertti söylediği gibi. Konuşmasında FETÖ ajanı diyerek kimleri kast ediyor bilmiyorum.

Bu sadece kişisel sebeplerle olan bir ayrışma ve bunu atlatabiliriz. Göz göre göre bu konu gündeme gelirken bir şey yapılmadığı ve zamanında müdahale edilmediği için bugün mutlak butlan konusuyla karşı karşıya kaldık.

Bugün ilk kez genel merkeze sayın genel başkanın gelişi dolayısıyla gittim. Herhangi bir görev de verilmediğinden hiçbir kayda bakmadım.

"KURUCU PARTİ OLARAK DEVLETE YÖN VERMEMİZ GEREKİRKEN BİZ NE YAPIYORUZ?"

Şikayette bulunan CHP’liler. Kararı hukuksuz da diyorsanız hukuki de diyorsanız oturup konuşmamız lazım. Neden ayrışıyoruz. Dünya yeniden yapılanıyor, bu bugünün meselesi değil. Almanya, İngiltere, Fransa, ABD… Orta Doğu zaten yanıyor. Atatürk Cumhuriyetimizi tüm dünya örnek alırken biz ne yapıyoruz. CHP kurucu parti ve devlete istikamet vermesi gerekirken biz ne yapıyoruz?

SALI GÜNÜ GRUP BAŞKANI OLARAK KİM KONUŞACAK?

İnşallah hiçbir sorun olmaz. Tabi bir parti disiplininden bahsediyorsak Sayın Genel Başkan’ın görüşü doğrultusunda parti kurullarının oluşmasından sonra alınacak karar doğrultusunda konuşmanın yapılması lazım. Bu konuda Meclis iç tüzüğü devreye girecektir ve ikilik olmaması için konu çözülecektir diye düşünüyorum.

KURULTAY NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurultayın ne zaman olacağı da diyalog ve hukukla çözülebilir. İki ismin birbirini arayıp ulaşamama durumu da kasıtlı bir konu değildi. Sonra görüştüler zaten. Parti Meclisi üyelerinin bazılarının üyeliği düştü. Yedeklerden tamamlanması gerekiyor. Bir parti meclisi üyesi gelse ve üyeliğinin devamı için itirazda bulunsa süreç böyle ilerliyor. Yani bayramın bitmesi ve sonrasında sürecin tamamlanması bekleniyor. Yani kurultay hukuken uygun zaman ne zamansa o zaman yapılacak.

YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ARASI BOZUK MU?

Siyaset böyledir. Parti birleştiğinde ayrışma giderildiğinde Mansur Bey’in karşı tarafta olmasının bir sorun olacağını sanmıyorum. Aralarında herhangi bir problem olmadığını da biliyorum. Ancak son zamanlardaki mutlak butlan davasının parti içerisinde yarattığı gerilim siyasete de yansımış vaziyette.

"MANSUR YAVAŞ DA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en iddialı kişiyi aday göstereceğiz tabi ki… Bu kişi şartlar uygun olursa Mansur Bey de olabilir tabi ki…

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

Bugünkü konuşmasında 78 yaşındayım dedi ve partimle ilgili görevlerimi yerine getirmek için buradayım dedi. Şartlar gerektirirse böyle bir durum söz konusu olabilir belki ama biz CHP olarak en uygun adayı belirleyip aday gösteririz. Kemal Bey görevden kaçmaz ama tekrar aday olacağını düşünmüyorum.

ÖZEL'İN "YILLAR SONRA BİRİNCİ PARTİ OLDUK" SÖYLEMİ

Son seçimlerdeki siyasi başarıda Kılıçdaroğlu’nun katkısı yok diyebilir miyiz, diyemeyiz. 2019 seçimlerinde de ciddi başarı verdik. 2024 seçimlerinde de sayın Kılıçdaroğlu bir mitingde 400’ün üzerinde belediyenin alınacağını söyledi ve nitekim öyle de oldu.

"CHP'DE KASAYI DAHA TESLİM ALMADIK"

CHP’de kasayı teslim almadık. Ödemeleri yapabilmemiz için noterden imza sirküleri alınmalı. Bunun için de MYK’nın belirlenmesi kadroların oluşması lazım. O da bayramdan sonra. Bugün genel merkezdeki bayramlaşmaya da hiçbir partiliyi davet edemedik. Sağ olsunlar tamamen kendi imkanlarıyla geldiler.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İHRAÇ LİSTESİ HAZIR" İDDİASI

CHP kurumsal bir partidir. Yetkili organlar oturup karar verecek. Parti daha kurumsal olarak çalışmaya başlamadığından (sosyal medya hesapları alınamadı daha vs.) bu gibi iddiaların kamuoyunda yayılması şu an için bir zemin oluşuyor.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİ KURAR MI?

Bunları konuşmak için daha çok erken. İnşallah öyle bir hamleye de yeltenmezler. CHP’nin bugün 30 kadar belediye başkanı AK Parti’ye geçmişken, Türkiye ve dünyanın hali ortadayken ayrışmamız doğru değil. Bizim bir araya gelmemiz şart."

