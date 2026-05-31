İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

31.05.2026 08:11
ABD'nin Katar'a ait petrol ve LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiği öne sürüldü. İddiaya göre tankerler geçiş öncesinde İran Devrim Muhafızları ile koordinasyon sağlarken, analistler Washington'un bu tutumunu İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisini fiilen kabul ettiği şeklinde yorumladı.

KATAR TANKERLERİNİN İRAN'LA KOORDİNASYON SAĞLADIĞI İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Katar'a ait petrol ve LNG tankerleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmek için İran Devrim Muhafızları ile koordinasyon sağladı. Bazı kaynaklar, bu süreç kapsamında çeşitli mali ödemelerin de yapıldığını ileri sürdü.

WASHINGTON HÜRMÜZ'DE GERİ ADIM MI ATTI?

Analistlere göre ABD'nin söz konusu geçişlere sessiz kalması, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini fiilen kabul ettiği şeklinde yorumlanıyor. Uzun yıllardır İran'la ekonomik ilişki kuran kişi ve kurumlara yaptırım uygulayan Washington'un, bu kez enerji akışının devamı için daha esnek bir tutum sergilediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bunun resmi bir politika değişikliğinden ziyade enerji güvenliği ve küresel ticaretin kesintiye uğramaması amacıyla alınmış pragmatik bir karar olabileceğini belirtiyor.

KATAR, YENİ DENKLEMİ KABUL EDEN İLK ÜLKE Mİ?

Bazı değerlendirmelerde Katar'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut güç dengesini kabul eden ilk Körfez ülkesi konumuna geldiği ifade ediliyor. Doha yönetiminin bu yaklaşımı enerji güvenliği ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından tercih ettiği belirtilirken, eleştirmenler bunun İran'ın bölgedeki etkisini artırdığı görüşünü savunuyor.

İRAN'IN İSTEDİĞİ OLUYOR

Uzmanlara göre söz konusu iddiaların doğru olması halinde İran, Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemini ekonomik ve siyasi avantaja dönüştürmüş olacak. Bazı yorumcular, Körfez ülkelerinden gelen mali akışların İran'ın yaptırımlar altındaki ekonomik faaliyetlerine dolaylı katkı sağlayabileceğini öne sürüyor.

