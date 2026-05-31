Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

31.05.2026 10:00
Ankara'da 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, Biçer ile tutuklanan nişanlısı arasındaki tartışma ve olay sonrası yaşananlar yer aldı.

Ankara'da nişanlısı ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat eden kadının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vefat eden kadının olayın ardından tutuklanan şüpheli nişanlısıyla yaşadığı tartışma ile evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.

25 Mart'ta Yenimahalle'de meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti. Üzerinde kıyafet olmayan Biçer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti. Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘Kasten Öldürme Suçundan' görülmesini talep eden aile ise Biçer'i nişanlısının öldürdüğünü iddia etmişti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Vefat eden Biçer ile nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın güvenlik kamera ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

