Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

31.05.2026 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli-Aydın Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsünde 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. İlk incelemelere göre bazı yolcular, yangın sırasında yaşanan panikte çıkış kapılarında sıkışarak hayatını kaybetti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs faciasında ortaya çıkan detaylar yürek burktu. 

İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Denizli- Aydın Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada sürücü ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

YANGIN KISA SÜREDE OTOBÜSÜ SARDI

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü Mustafa Fevzi Mertun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otobüs, çarpmanın etkisiyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü adeta ateş topuna çevirdi.

Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkmayı başaran yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

YOLCULAR KAPI BÖLGESİNDE MAHSUR KALDI

İlk belirlemelere göre kazanın ardından başlayan yangın sırasında otobüste büyük panik yaşandı. Bazı yolcuların çıkış kapılarına yöneldiği, ancak oluşan yoğunluk nedeniyle kapı bölgesinde sıkıştığı tespit edildi. Yangının hızla yayılması sonucu kapı çevresinde mahsur kalan bazı yolcuların yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

CENAZELER METAL YIĞININA DÖNEN OTOBÜSTEN ÇIKARILDI

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, metal yığınına dönen otobüsten çıkarılarak Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otobüste 1'i bebek olmak üzere 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri otoyol çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları belirlendi.

Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

3. Sayfa, Denizli, Güncel, Gündem, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Gündem Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü

09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
06:57
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
06:39
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
23:54
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:18
Kanye West konseri havadan görüntülendi
Kanye West konseri havadan görüntülendi
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:12
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den Özgür Özel’e destek
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 09:33:15. #7.13#
SON DAKİKA: Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.