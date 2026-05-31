Mourinho\'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam

Real Madrid'de başkanlık seçimleri öncesi Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenirken, Portekizli çalıştırıcının ilk transfer hamlesi de ortaya çıktı. Como'da gösterdiği performansla değerini 80 milyon euroya çıkaran Nico Paz'ın yeniden Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MOURINHO İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Real Madrid'de gözler gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerine çevrildi. Florentino Perez ile Enrique Riquelme'nin yarışacağı seçim öncesinde teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Portekizli teknik adamın göreve dönüşü seçimlerin ardından resmiyet kazanacak.

NICO PAZ GERİ DÖNÜYOR

AS gazetesinin haberine göre Mourinho'nun ikinci dönemindeki ilk transferi ise Nico Paz olacak. Real Madrid altyapısından yetişen genç yıldızın, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden İspanyol devinin kadrosuna katılması bekleniyor. Haberde, oyuncunun dönüşü konusunda kulüp içerisinde herhangi bir tereddüt bulunmadığı ifade edildi.

COMO'DA YILDIZLAŞTI

2024 yılında Como'ya transfer olan Nico Paz, İtalya'da geçirdiği sezonla dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A ekibiyle çıktığı 40 maçta 13 gol ve 8 asist üreterek takımının tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynadı. Gösterdiği performans sayesinde Avrupa'nın dikkatini çeken Paz'ın piyasa değeri de büyük yükseliş yaşadı.

DEĞERİ 15 MİLYON EURODAN 80 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Real Madrid'den ayrıldığı dönemde yaklaşık 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Nico Paz'ın güncel değerinin 80 milyon euro seviyesine ulaştığı belirtildi. Buna karşın Madrid ekibinin oyuncu için sözleşmesinde yer alan ve 10 milyon euronun altında olduğu belirtilen geri satın alma maddesini kullanabileceği ifade edildi.

ARDA GÜLER İÇİN REKABET ARTABİLİR

Nico Paz'ın dönüşü, Real Madrid'in genç yıldızları arasındaki rekabeti de artıracak. Özellikle orta saha ve hücum hattında görev yapan Arda Güler'in, Paz'ın takıma katılması halinde forma yarışında yeni bir rakiple karşı karşıya kalacağı değerlendiriliyor. Jose Mourinho'nun genç oyuncular konusunda nasıl bir planlama yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.