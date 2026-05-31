Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

31.05.2026 09:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramlaşma programının ardından beraberindeki yurttaşlarla Anıtkabir'e yürüdü. Özel, üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan şeridi mozolede bulunan Anıtkabir Komutanlığı çelenginin üzerine bıraktı. Ancak Anıtkabir Komutanlığı personeli şeridi kaldırmak istedi. Bunun üzerine duruma müdahale eden Özel, görevlinin aldığı şeridi geri alarak korumalarına teslim etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güvenpark’ta düzenlenen geniş katılımlı bayramlaşma programının ardından on binlerce yurttaşla birlikte Anıtkabir’e yürüdü. Yoğun izdihamın yaşandığı ziyarette Özel, yurttaşlarla birlikte İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

KOMUTANLIK DEMİR KAPILARI KAPATTI

Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aslanlı Yol’dan geçerek Anıtkabir Avlusu’na ulaştı. Özel ve Yavaş, ellerinde kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan çelengi mozoleye kadar taşıdı. Ancak Anıtkabir Komutanlığı, önceden planlı bir tören olmaması nedeniyle çelengin mozoleye sokulmasına izin vermeyerek demir kapıları kapattı.

YAZIYI SÖKÜP ÇELENGİN ÜZERİNE KOYDU

Bu engel üzerine Özgür Özel, çelengin üzerindeki şerit yazıyı sökerek eline aldı ve mozoleye bu şekilde girdi. Anıtkabir Komutanlığı, mozoleye çok sınırlı sayıda insan aldıktan sonra demir kapıları tekrar kapattı. Özel, elindeki “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan kağıdı, mozolede duran Anıtkabir Komutanlığı’na ait çelengin üzerine yerleştirdi.

GÖREVLİLER KAĞIDI ALDI AMA... 

Ancak Anıtkabir Komutanlığı personeli, çelengin üzerine bırakılan kağıdı almak için hamle yaptı. Duruma müdahale eden Özel, kağıdı polisin elinden alarak kendi korumalarına teslim etti.

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    "Ezik" kime denir 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Kanye West konseri havadan görüntülendi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 09:48:13.
