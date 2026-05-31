Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek

31.05.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatlarında salı gününden itibaren önemli bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinde 7,25 TL, benzinde ise 1,38 TL'lik fiyat düşüşü salı günü pompaya yansıyacak. Bu indirimle bazı illerde motorinin fiyatı 60 liranın altına düşecek.

Akaryakıt fiyatlarında salı gününden itibaren çifte indirim bekleniyor. Motorinde 7,25 TL'lik indirimin tamamının pompaya yansıması öngörülürken, benzinde ise 1,38 TL'lik düşüşün tüketiciye yansıması bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ile uluslararası ürün piyasalarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 7,25 TL'lik indirim öngörülüyor. Söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI 60 TL'NİN ALTINA İNEBİLİR

Mevcut fiyatlara göre motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 67,05 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 66,91 TL, Ankara'da 68,16 TL ve İzmir'de 68,43 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen indirimin ardından motorin litre fiyatının:

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda 59,80 TL'ye,
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda 59,66 TL'ye,
  • Ankara'da 60,91 TL'ye,
  • İzmir'de 61,18 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

BENZİNDE DE İNDİRİM HESABI YAPILDI

Benzin fiyatlarında ise toplam 5,50 TL'lik indirim hesaplanırken, bunun 1,38 TL'lik bölümünün pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Güncel verilere göre benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 64,32 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 64,18 TL, Ankara'da 65,29 TL ve İzmir'de 65,57 TL seviyesinde satılıyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Beklenen indirimin yürürlüğe girmesi halinde benzinin litre fiyatının:

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda 62,94 TL'ye,
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda 62,80 TL'ye,
  • Ankara'da 63,91 TL'ye,
  • İzmir'de 64,19 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
06:57
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
06:39
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 10:29:43. #7.12#
SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.