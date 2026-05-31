Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt - Son Dakika
31.05.2026 11:15
CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturması Ankara kulislerini hareketlendirdi. Özgür Özel ve ekibinin İYİ Parti listelerinden seçime gireceği iddialarına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt geldi.

CHP'nin 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultay'ına usulsüzlük bulaştığına dair iddialar sonrası mahkeme tarafından mutlak butlan kararı verildi. Bu karar doğrultusunda 2.5 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına geldi. 

ÖZEL VE EKİBİ İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇECEK? 

Dün Ankara'da saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde bayramlaşma etkinliği düzenlerken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de aynı saatlerde Güvenpark'taki etkinlikteydi. Partideki iki başlılığı ortaya koyan bu durum siyasetin gündemini sıcak tutarken, Özgür Özel ve ekibinin İYİ Parti'ye geçerek partinin listelerinden aday gösterilip seçime gireceği öne sürüldü.

DERVİŞOĞLU'NDAN İDDİALARA YANIT 

Gazeteci Fatih Atik, Ankara'yı sarsan bu iddiayı doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na sordu. "CHP'lilerin İYİ Parti ile gizli görüştükleri ve onların listelerinden aday olacakları iddiası çok konuşuluyor" diyen Atik, Dervişoğlu’nun iddiaları kesin bir dille yalanladığını belirterek şu sözlerini aktardı: "Gizli Görüşme programımız, planımız söz konusu değil. Böyle bir niyetimiz olsa ben gizli yapmam, açıktan yaparım. Herkes beni tanır. Hiçbir şekilde kimseyi de görevlendirmedim. CHP ile aramızda bu anlamda hiçbir trafik, hiçbir iletişim yok. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok."

"BU TARTIŞMAYA İYİ PARTİ OLARAK DAHİL OLMAYIZ"

Fatih Atik, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'de mahkeme kararı sonrası ortaya çıkan yeni tabloyla ilgili yorumunu da paylaştı. Yaşananların tamamen CHP'nin iç işi olduğunu ve İYİ Parti'nin bu tartışmaya dahil olmayacağını belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu artık CHP'nin kendi iç meselesi. CHP'den çıkan bir yapı oluştu. Kendi sorunlarını kendileri çözecekler. Bu tartışmaya biz İYİ Parti olarak dahil olamayız."

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Dervişoplu oldu çervişoğlu 0 0 Yanıtla
