Aziz Yıldırım\'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi A Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaptığı paylaşımlar ve verdiği tepkilerle gündeme gelen kızı Yaz Yıldırım hakkında konuşan Yıldırım, seçim haftasında Fenerbahçe ile ilgili açıklama yapmaması konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

YAZ YILDIRIM GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe'de seçim atmosferi sürerken, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da son günlerde yaptığı paylaşımlar ve verdiği tepkilerle dikkat çekmişti. Özellikle katıldığı programlarda ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla gündeme gelen Yaz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da konuşulan isimlerden biri olmuştu.

AZİZ YILDIRIM'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, kızıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli yönetici, seçim sürecinin son haftasında Yaz Yıldırım'ın Fenerbahçe hakkında konuşmaması gerektiğini söylediğini açıkladı.

Yıldırım, "Kızım Yaz, son hafta kesinlikle Fenerbahçe ile ilgili konuşmayacak. Hem kendisine hem de bana zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ MESAJ VERDİ

Aziz Yıldırım'ın bu açıklamaları, seçim öncesi aile bireylerinin de tartışmaların dışında kalmasını istediği şeklinde yorumlandı. Sarı-lacivertli camiada başkanlık yarışının son günlerine girilirken, gözler adayların yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda.