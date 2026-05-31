Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir mekanda protestoyla karşılaştı. Yaşananların ardından sessizliğini bozan Güven, yazılı bir açıklama yayımladı.

MEKANDA PROTESTO EDİLDİ

Oyuncu Ozan Güven, önceki akşam oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte Kadıköy'deki bir mekana gitti. Güven'in mekanda bulunduğunu gören bazı kadınlar, "Failler dışarı" sloganları atarak oyuncuya tepki gösterdi.

Mekanda kısa süreli gerginlik yaşanırken, Ozan Güven'in daha sonra işletmeden ayrıldığı öğrenildi.

OLAY SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yaşananlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar protestoyu desteklerken, bazıları ise bir kişinin toplu şekilde hedef gösterilmesinin doğru olmadığını savundu.

"ELEŞTİRİ BAŞKA ŞEYDİR, LİNÇ BAŞKA ŞEYDİR"

Gündem olan görüntülerin ardından Ozan Güven yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki eleştirileri hiçbir zaman hafife almadığını belirten oyuncu, yaşanan olayın kendisi için çok ağır olduğunu söyledi.

Güven, açıklamasında, "Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hâli ile sınır ve had aşımıdır" ifadelerini kullandı.

Yıllardır benzer suçlamalarla gündeme getirildiğini savunan oyuncu, "Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef hâline getiriliyorum" dedi.

"BEN DE BİR İNSANIM"

Kendisine yönelik tepkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güven, "Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

"BU DURUM ARTIK BENİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Mekanda yaşanan olayın kendisini en çok yaralayan yönünün sağduyunun ve insani ölçünün kaybolması olduğunu belirten oyuncu, "O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmasıydı" dedi.

Güven açıklamasını, "Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil" ifadeleriyle sürdürdü.