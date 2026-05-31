Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...

31.05.2026 14:28
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir mekanda kadınların protestosuyla karşılaştı. "Failler dışarı" sloganları eşliğinde mekandan ayrılmak zorunda kalan oyuncu, yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Güven, "O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmasıydı" dedi.

MEKANDA PROTESTO EDİLDİ

Oyuncu Ozan Güven, önceki akşam oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte Kadıköy'deki bir mekana gitti. Güven'in mekanda bulunduğunu gören bazı kadınlar, "Failler dışarı" sloganları atarak oyuncuya tepki gösterdi.

Mekanda kısa süreli gerginlik yaşanırken, Ozan Güven'in daha sonra işletmeden ayrıldığı öğrenildi.

OLAY SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yaşananlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar protestoyu desteklerken, bazıları ise bir kişinin toplu şekilde hedef gösterilmesinin doğru olmadığını savundu.

"ELEŞTİRİ BAŞKA ŞEYDİR, LİNÇ BAŞKA ŞEYDİR"

Gündem olan görüntülerin ardından Ozan Güven yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki eleştirileri hiçbir zaman hafife almadığını belirten oyuncu, yaşanan olayın kendisi için çok ağır olduğunu söyledi.

Güven, açıklamasında, "Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hâli ile sınır ve had aşımıdır" ifadelerini kullandı.

Yıllardır benzer suçlamalarla gündeme getirildiğini savunan oyuncu, "Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef hâline getiriliyorum" dedi.

"BEN DE BİR İNSANIM"

Kendisine yönelik tepkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güven, "Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

"BU DURUM ARTIK BENİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Mekanda yaşanan olayın kendisini en çok yaralayan yönünün sağduyunun ve insani ölçünün kaybolması olduğunu belirten oyuncu, "O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmasıydı" dedi.

Güven açıklamasını, "Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil" ifadeleriyle sürdürdü.

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven tarafından darbedildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Yaklaşık 5 yıl süren yargılama sonucunda mahkeme, Ozan Güven'i "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Tarafların karara itiraz etmesinin ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin itirazları reddetmesiyle ceza kesinleşti. Güven'in cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 günlük bölümünü açık cezaevinde geçireceği öğrenildi.

