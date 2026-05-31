370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu

370 bin TL\'lik kurbanı 210 bin TL\'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
31.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü satıcının zor durumda kalmasını bekleyerek 370 bin liralık kurbanlığı 210 bin liraya satın alan bir kadının, "İçime şüphe düştü, günah olur mu?" sorusu ticari ahlak ve vicdan tartışması başlattı.

Kurban Bayramı'nın bitimine doğru hayvan pazarlarında yaşanan fiyat düşüşleri, bu yıl alışılmışın dışında bir vicdan ve fıkıh tartışmasını beraberinde getirdi. Bir kadının, bayramın son günlerinde zor durumda kalan bir kurban satıcısıyla yaptığı pazarlığı anlatarak sorduğu soru, hem ticari ahlak hem de dini hükümler açısından büyük yankı uyandırdı.

"BİLEREK ÜÇÜNCÜ GÜNÜ BEKLEDİM"

İçindeki şüpheyi dile getiren kadın, kurbanlık alım sürecini şu sözlerle anlattı: "Bilerek Kurban Bayramı’nın üçüncü gününü bekleyip 370 bin TL değerindeki danayı, satıcının zor durumda olduğu bir anda 210 bine aldım. Ama içime şüphe düştü, bu durum günah olur mu?"

SOSYAL MEDYA VE DİNİ ÇEVRELER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu soru, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Kullanıcılar ve din görevlileri olayı iki farklı boyutta değerlendirdi:

"Ticaret hukukuna uygundur" diyenler: Bir kısım kullanıcı, pazarda fiyatların arz-talep dengesine göre belirlendiğini, tarafların rızasıyla yapılan bu satışın hukuken geçerli olduğunu ve bayram sonuna doğru fiyatların düşmesinin normal bir ticari dinamik olduğunu savundu.

"Etik ve kul hakkı" vurgusu yapanlar: Diğer bir kesim ise, satıcının "zor durumda kalmasından" bilerek faydalanılmasının, İslam’ın özünde yer alan yardımlaşma, infak ve ticaret ahlakına uymadığını belirterek, durumun "fırsatçılık" ve vicdani açıdan "kul hakkı" sınırlarına girdiğini iddia etti.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:06:20. #7.13#
SON DAKİKA: 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.