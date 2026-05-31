Şampiyonlar Ligi\'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüplerin elde ettiği gelirler belli oldu. Arsenal'i finalde penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanan PSG, gelir sıralamasında da zirvede yer aldı. Devler Ligi'nde 7 kulüp 100 milyon euro barajını aşmayı başardı.

PSG HEM KUPAYI HEM ZİRVEYİ ALDI

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılar sonucunda mağlup eden Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Fransız devi, sportif başarısının yanı sıra elde ettiği gelirle de dikkat çekti. Football Meets Data'nın yayımladığı rapora göre PSG, 145.9 milyon euro gelirle sezonun en çok kazanan kulübü oldu.

ARSENAL İKİNCİ SIRADA KALDI

Finalde kupayı kaybeden Arsenal ise gelir tablosunda ikinci sırada yer aldı. İngiliz temsilcisi, Devler Ligi macerasından toplam 143.2 milyon euro kazanç elde etti. PSG ile Arsenal arasındaki gelir farkının yalnızca 2.7 milyon euro olması dikkat çekti.

7 KULÜP 100 MİLYON EUROYU GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla birlikte kulüplerin gelirleri de önemli ölçüde arttı. Bu sezon tam 7 kulüp 100 milyon euro barajını aşmayı başardı. Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona da bu listeye girmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun en fazla gelir elde eden kulüpleri şöyle sıralandı:

PSG – 145.9 milyon euro

Arsenal – 143.2 milyon euro

Bayern Münih – 127.3 milyon euro

Liverpool – 109.5 milyon euro

Atletico Madrid – 104.2 milyon euro

Real Madrid – 102.6 milyon euro

Barcelona – 100.3 milyon euro

YENİ FORMAT KULÜPLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

UEFA'nın uygulamaya koyduğu yeni Şampiyonlar Ligi formatı, kulüplerin gelirlerinde önemli artış sağladı. Özellikle turnuvada ilerleyen ekipler, yayın gelirleri, performans bonusları ve ticari gelirlerle kasalarını doldurdu.