Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

31.05.2026 15:48
Edirnekapı surlarında devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 17 yaşındaki A.H.K.'nin üzerinde bıçak; cep telefonunda ise Semih Çelik cinayetinin fotoğrafları, satanizm görselleri ve 16 yaşındaki kız arkadaşına yönelik cinayet planı içeren mesajlar ele geçirdi. Gözaltına alınan genç akıl hastanesine yatırılırken, kız arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye'yi sarsan Semih Çelik cinayetlerinin ardından tarihi Edirnekapı surlarında facianın eşiğinden dönüldü. Devriye gezen polis ekipleri, kız arkadaşını öldürme hazırlığında olan 17 yaşındaki bir şüpheliyi yakalayarak yeni bir vahşeti son anda önledi.

4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettiği İstanbul surlarında, emniyet güçlerinin dikkati sayesinde benzer bir facianın önüne geçildi. Çifte cinayetin ardından bölgede artırılan güvenlik önlemleri ve sıklaştırılan polis devriyeleri, yeni bir cinayet hazırlığını deşifre etti.

TELEFONUNDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ 

NTV'de yer alan habere göre; geçen hafta tarihi surlar çevresinde devriye görevi yapan polis ekipleri, surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki bir erkek ve kızdan şüphelendi. Gençlerin yanına giderek üst araması ve kimlik kontrolü yapan ekipler, kan donduran bulgulara ulaştı. 17 yaşındaki erkeğin üzerinde bir bıçak ele geçirilirken, telefonunda yapılan incelemede Semih Çelik'in işlediği vahşi cinayete ait fotoğraflar, satanizm ve seri katillerle ilgili çok sayıda görsel bulundu.

MESAJLARDA CİNAYET HAZIRLIĞI

Zanlının telefonunda yapılan geriye dönük incelemeler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Şüphelinin, yanındaki kız arkadaşına attığı mesajlar incelendiğinde yeni bir cinayet hazırlığı içinde olduğu açıkça ortaya çıktı. Sevgili oldukları öğrenilen iki genç, polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki garson A.H.K. hakkında mahkeme, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınması kararı verdi. Zanlının 16 yaşındaki kız arkadaşı E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN O VAHŞETİ HATIRLATTI

Tarihi surlarda önlenen bu ikinci facia, akıllara 4 Ekim 2024'teki vahşeti getirdi. Katil Semih Çelik, Edirnekapı'daki surlar üzerinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i canice öldürüp intihar etmiş, polisin evinde yaptığı incelemede ise yine aynı yaştaki Ayşenur Halil'in cesedi bulunmuştu. Toplumda infial yaratan bu çifte cinayetin ardından, kadın düşmanlığını merkeze alan ve "istemsiz bekar" anlamına gelen "incel" kavramı Türkiye gündeminde uzun süre tartışılmıştı.

    Yorumlar (1)

  • Ercan BUDAK Ercan BUDAK:
    Arkalarında kim var Bunu araştırmak lazım.... 0 0 Yanıtla
