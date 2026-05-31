CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

31.05.2026 15:24
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısının ardından olağanüstü kurultay için yarından itibaren delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Emre ayrıca, kurultay yapılmazsa partinin seçimlere katılma hakkının tehlikeye girebileceğini söyleyerek "Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez, bu çok açıktır." dedi.

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından siyasi gerilim sürerken, Özgür Özel'e yakın isimlerden Zeynel Emre dikkat çeken bir açıklama yaptı. Emre, olağanüstü kurultayın toplanması için yarından itibaren delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında TBMM'de gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayram tatili boyunca Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay tarihine ilişkin bir açıklama gelmemesi halinde imza sürecinin başlatılacağının daha önce duyurulduğunu hatırlatan Emre, sürecin yarın başlayacağını söyledi.

"YARIN İMZA TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ"

Olağanüstü kurultay için imza toplanıp toplanmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Emre, "Başlatıyoruz arkadaşlar. Pazartesi, yani yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içerisinde topladığımızı göreceksiniz" dedi.

Kurultay için gerekli desteği alacaklarını savunan Emre, "Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız" ifadelerini kullandı.

"GEÇERLİ KURULTAY TEMMUZ 2020"

Zeynel Emre ayrıca, 4-5 Kasım 2023 kurultayı ile sonrasında gerçekleştirilen kurultayların mahkeme tarafından iptal edildiğini belirterek, bu durumda CHP'nin geçerli son kurultayının Temmuz 2020'de yapılan kurultay olduğunu söyledi.

"6 YILI GEÇEN PARTİ SEÇİME GİREMEZ"

Siyasi Partiler Yasası ve parti tüzüklerine dikkat çeken Emre, kurultayların en geç üç yılda bir yapılması gerektiğini ifade etti. Emre, "Bu süre altı yılı geçerse siyasi parti seçime giremez. Bu çok açık bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz 2026 itibarıyla altı yıllık sürenin dolacağını öne süren Emre, bu nedenle CHP'nin vakit kaybetmeden kurultay sürecini başlatması gerektiğini savundu.

"BU, CHP'Yİ TARİHTEN SİLME OPERASYONUDUR"

Yaşanan süreci sert sözlerle eleştiren Emre, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan ve irade göstermeyen herkes bunun sorumlusu olur" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"

CHP'nin söz konusu girişimlere karşı siyasi, hukuki ve demokratik mücadele yürüteceğini belirten Emre, meydanlarda ve sokakta olmaya devam edeceklerini söyledi.

Emre, "Her türlü siyasi, hukuki ve fiziki mücadeleyi yapacağız. Meydanlara gideceğiz, mitingler düzenleyeceğiz, yürüyüşler yapacağız. Sokak sokak dolaşıp vatandaşlara gerçekleri anlatacağız" dedi.


