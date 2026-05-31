Aziz Yıldırım'dan Transfer ve Alex Açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Transfer ve Alex Açıklaması

31.05.2026 14:29
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ESKİ Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle" dedi.

Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kocaeli programı kapsamında İzmit ilçesindeki bir otelde kongre üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlar buluştu. Bir taraftarın kulübün efsane futbolcularından Oğuz Çetin'in yeni yönetim yapılanmasındaki rolüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Oğuz Çetin, Fenerbahçe tarihinde yer almış ve taraftarın kendisine 'İmparator' lakabını taktığı bir insandır. Oğuz Çetin öne çıkmaz. Bizim eski sporcularımızda böyle bir adet vardır. Onlar hiçbir zaman kendilerini göstermek istemezler, arka planda kalırlar. Oğuz Hoca da onlardan biridir. Federasyonda diploma alan bütün antrenörlerin diplomasını veren, onları çalıştıran ve öğreten kişidir kendisi ama arka planda, gözükmez. Çıkmadığı için de yokmuş gibi görünür. Oğuz kaptan bu sistemin içerisinde sporun sorumlusu olacak. Adını daha koymadık beraber konuşacağız şu an çalışıyor. Futbol aklının başında şu anda o var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber bir oluşum yapacağız, o da bundan sorumlu olacak. Scout ile ilgili de çalışma yapacağız. Bununla ilgili bir operasyon, bir düzenleme yapacağız. Dün akşam küçük Şenol'la konuştuğumuzda şunu da söyledim; eski sporcular bir araya gelsin, onlardan bir ekip yapalım, dünyanın her yerini tarayalım. Şimdiden başlayalım, bir yıl sonra rapor versinler. Bizden sonra gelecek yönetimler de bundan faydalansın. Bu sistemlerin hepsini kuracağız" ifadelerini kullandı.

'İKİ SANTRAFOR BU HAFTA AÇIKLANIR, PRENSİPTE ANLAŞTIK'

Birlik ve beraberlik içinde olunursa başarının geleceğini söyleyen Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz Avrupa'da oynamayı özledik, Şampiyonlar Ligi müziğini özledik. Bunları yeniden yaratmamız lazım. Geçmişi unutacağız, bırakacağız. Yeni bir çizgiyle önümüze bakacağız. Bütün hazırlıkları yapacağım, bakın size söylüyorum. Arkadaşlarla oturacağız; bir komite neler yapacak, bunları konuşacağız. Burada Fenerbahçe'nin 5-10 yıllık vizyon programını hazırlayacağız. Bir dosya haline getireceğiz. Bizden sonra gelenler de bundan faydalansın. Bunun içinde ne var? Oyuncu takip programları, Fenerbahçe'nin tesisleşmedeki ihtiyaçları, şu sene yapılması gerekenler, futbolcu alımları ve mali bütçe sistemiyle ilgili çalışmalar. Bunlarla ilgili 5 ve 10 yıllık plan yapmamız lazım. Plansız, programsız gidiyoruz. Sizin bütçeniz 350 milyon, Avrupa'daki takımların bütçeleri ise 1 milyar. Baş edemezsiniz. Çünkü futbol iyi oyuncuyla oynanır. Kalite yoksa oynayamazsınız. Onun için acele etmeyeceğiz. İki santrfor bu hafta açıklanır, prensipte anlaştık. Transfer bitmek üzere kimseyi kırmamak için isimleri söylemiyorum. Değerli oyuncular ikisiyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle de arkadaşlarımız görüşüyor. Bu hafta olur, öbür hafta açıklarız, problem değil. Diğer bölgelere de bazı transferler yapacağız. Bizim futbol aklı dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Buradaki sıkıntı şu; 14 yabancı hakkı var. Bizde ise 20 küsur, galiba 21 yabancı oyuncu var. Yeni transferlerle birlikte sayı 23-25'e geliyor. Onu 14'e indirmek lazım. Biraz sıkıntılı bir pozisyon var ama aşacağız. Yerli oyuncuya da bakıyoruz. Uygun olursa onu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Yalnız Dünya Kupası var. Oradan transfer yapılırsa bazı oyuncuların geç kalma pozisyonu olabilir. Bunu da belirtmiş olayım"

ALEX AÇIKLAMASI

Sarı lacivertlilerin eski kaptanlarından Alex de Souza'nın yeni yapılanmada yer alıp almayacağı yönündeki soruya cevap veren Aziz Yıldırım, "8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle" diye konuştu.

Kaynak: DHA

