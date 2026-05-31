İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız

İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
31.05.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın "anlaşmaya çok yaklaştık" mesajlarına karşılık İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington'ın kuru vaatlerine güvenmediklerini belirterek, Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve güvenlik garantileri gibi kritik başlıklarda somut kazanımlar elde edilip İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir mutabakatı onaylamayacaklarını açıkladı.

İran ile ABD arasında yürütülen kritik müzakerelere ilişkin Tahran’dan çok net bir mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, olası bir anlaşma için kuru sözlerin ya da vaatlerin yeterli olmayacağını vurgulayarak, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin çevrimiçi oturumunda ABD ile yürütülen müzakere sürecine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Diplomasinin, savaş meydanında elde edilen kazanımları tamamlaması gerektiğini söyleyen Kalibaf, İran’ın anlaşma konusundaki temel ölçüsünün yalnızca somut sonuçlar olduğunu belirtti.

"HAKLARIMIZ GÜVENCE ALTINA ALINMADAN ONAY VERMEYİZ"

Kalibaf, diplomasi masasında sadece eylemlere bakacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız. Karşı taraf harekete geçmeden hiçbir adım atılmayacak."

"MEDYA VE EKONOMİK BASKIYLA MİLLİ BİRLİĞİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Konuşmasında ABD ve müttefiklerini hedef alan Kalibaf, batılı güçlerin savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya propagandasıyla İran’daki milli birliği dinamitlemeye çalıştığını savundu. Bunun tamamen “boş bir hayal” olduğunu söyleyen Meclis Başkanı, mücadelenin yalnızca cephede değil; diplomaside, sokakta ve halka hizmet alanında da kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

TRUMP "ANLAŞMA YAKIN" DİYOR, TAHRAN REDDEDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, İran ile yürütülen müzakerelerde büyük ilerleme sağlandığı ve bir anlaşmaya çok yaklaşıldığı yönünde iyimser mesajlar vermişti. Ancak Tahran cephesi, nihai bir mutabakata varıldığı iddialarını kesin bir dille reddediyor. Reuters’a göre; İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, potansiyel mutabakat zaptında birçok başlıkta ilerleme sağlandığını kabul etse de bunun Tahran’ın hemen bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. The Guardian’ın haberinde de Tahran’ın, özellikle Hürmüz Boğazı ve nükleer materyaller konusunda Washington’ın kamuoyuna açıkladığı şartların İran’ın resmi pozisyonunu yansıtmadığını belirttiği aktarıldı.

MÜZAKERELERDE HANGİ KRİTİK BAŞLIKLAR VAR?

İki ülke arasında yürütülen zorlu müzakerelerin odağında küresel ve bölgesel dengeleri sarsacak çok kritik başlıklar yer alıyor:

  • Savaşın tamamen sona erdirilmesi,
  • Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden güvenli bir düzene oturtulması,
  • İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar,
  • Batı bankalarında dondurulmuş olan İran varlıklarının serbest bırakılması,
  • Karşılıklı güvenlik garantileri.

Öte yandan uluslararası ajanslar, İran'ın son dönemdeki ABD saldırılarını "ateşkesin ihlali" olarak gördüğünü ve bu durumun masadaki diplomatik süreci ciddi şekilde çıkmaza soktuğunu belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Washington, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü

15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:20
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:44:34. #7.12#
SON DAKİKA: İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.