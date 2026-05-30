Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

30.05.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Eymen Mirza C. hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında meydana gelen kazada ağır yaralanan kardeşlerden 8 yaşındaki Eymen Mirza C, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün, Veysel C. (45) idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S'nin (27) kullandığı 01 AID 574 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. hayatını kaybetmişti.??????????????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Adıyaman, 3. Sayfa, Gölbaşı, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü Siparişlere yetişemiyorlar Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü! Siparişlere yetişemiyorlar
Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Toroslar’dan topluyor, Avrupa’dan bile sipariş yağıyor Gramı 18 TL’ye kadar çıkıyor Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
“Çünkü sen Müslümansın“ diyerek saldırdı Tek yumrukla asfaltı öptü "Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
07:37
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 09:48:00. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.