Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

31.05.2026 16:09
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların eş zamanlı olarak dönüşe geçmesiyle, İstanbul'un ana giriş arterlerinde trafik yoğunluğu üst seviyeye ulaştı.

Uzun bayram tatilinin son gününde, megakent İstanbul’a dönmek isteyen on binlerce tatilci aynı anda yollara düştü. Şehir dışından İstanbul’a giriş yapmak isteyen sürücüleri, hem Trakya hem de Anadolu yönünden gelen iki büyük ana arterde yoğun bir trafik kuyruğu karşılıyor.

TEKİRDAĞ VE İZMİT YÖNÜNDE ADIM ADIM İLERLENİYOR

Tatil bölgelerinden dönüşe geçen araçlar nedeniyle özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu ile Anadolu yönünden gelişi sağlayan İzmit otoyol hattında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul sınırına yaklaşan sürücüler tampon tampona ilerlemek zorunda kalırken, yetkililer yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesini bekliyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA 

Trafik ekipleri, kilit noktalarda ulaşımın aksamaması ve olası kazaların önüne geçilmesi için denetimlerini sıklaştırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.

