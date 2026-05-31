ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak

ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
31.05.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, bölge politikasında kritik bir atamaya imza atarak, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Barrack'ın "Önce Amerika" gündemine hakimiyetiyle bölgede öncü bir rol oynamaya devam edeceğini belirtmesinin ardından gelen bu hamle, Washington'ın Ortadoğu politikasındaki yeni yol haritasını netleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bölge politikasında kritik bir atamaya imza attı. Trump, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack'ın, yeni dönemde Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görev yapacağını resmen ilan etti. Barrack, yeni unvanıyla birlikte ABD'nin Ortadoğu'daki en sıcak hatlarında karar verici figürlerden biri olacak.

TRUMP RESMEN AÇIKLADI: YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Tom Barrack'ın üstleneceği yeni misyonu kamuoyuyla paylaştı. Trump, "Barrack, Irak ve Suriye'de Başkanlık Özel Temsilcisi olarak görev yapacak" diyerek, Türkiye'de büyükelçilik görevini yürüten deneyimli diplomatın bundan sonra doğrudan bu iki ülkeye odaklanacağını belirtti.

BAKAN RUBIO DAHA ÖNCE İPUCUNU VERMİŞTİ

Bu kritik atama öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barrack’ın yönetim içindeki ağırlığına dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Rubio, Barrack'ın resmi unvan süresinin dolduğunu hatırlatmış ancak Trump yönetiminin Suriye ve Irak politikalarında öncü bir rol oynamaya kararlılıkla devam edeceğinin sinyalini vermişti.

"ÖNCE AMERİKA" GÜNDEMİYLE BÖLGEDE ÖNCÜ ROL

Dışişleri Bakanı Rubio, Barrack’ın bölgedeki derin uzmanlığına ve kurduğu güçlü ilişkilere vurgu yaparak yeni döneme dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisi, Trump Yönetimi için hem Suriye hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecek; buralarda sahip olduğu uzmanlık, ilişkiler ve 'Önce Amerika' (America First) gündemine olan hakimiyeti, harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edecektir."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, Marco Rubio, Washington, Orta Doğu, Türkiye, Suriye, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan T Hakan T:
    Bop başkanı olarak atadık demiyorda özel başkanlık elçisiymiş ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Adıyaman’da trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Afra Saraçoğlu’nun İspanya’daki transparan tarzına yorum yağdı Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:09:21. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.