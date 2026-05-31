CHP'de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı

31.05.2026 17:55
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası sular durulmuyor. Geçmiş dönemlerde görev yapmış 221 eski CHP milletvekili, ortak bir bildiri yayımlayarak kararı kabul etmediklerini açıkladı. Eski vekiller, partide ortaya çıkan "hukuki temsil boşluğunun" büyümeden çözülmesi amacıyla en geç 45 gün içinde derhal Olağanüstü Kurultay’a gidilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından başlayan parti içi hareketlilik ve tartışmalar büyüyor. Karara karşı tek ses olan geçmiş dönemlerde görev yapmış 221 CHP’li milletvekili, ortak bir bildiri yayımlayarak sert tepki gösterdi. Eski vekiller, partide oluşan hukuki boşluğun giderilmesi için derhal kurultay kararı alınması gerektiğini vurguladı.

ESKİ VEKİLLERDEN ORTAK BİLDİRİ: KARARI KABUL ETMİYORUZ

Parti içinde büyük bir karışıklığa yol açan mutlak butlan kararına karşı bir araya gelen 221 eski CHP milletvekili, yayımladıkları ortak açıklamada bu kararı kesinlikle kabul etmediklerini ilan etti. Siyasi meşruiyetin tek kaynağının CHP örgütleri ve üyelerinin hür iradesi olduğunun altını çizen vekiller, sandıktan çıkan iradenin siyasallaşmış yargı hamleleriyle yok sayılamayacağını belirtti.

"HUKUKİ BOŞLUK EN GEÇ 45 GÜN İÇİNDE KURULTAYLA ÇÖZÜLMELİ"

Bildiride, yaşanan süreç nedeniyle partide bir "hukuki temsil boşluğu" oluştuğuna dikkat çekilerek, bu krizden çıkışın tek meşru yolunun sandık olduğu ifade edildi. Tartışmaların daha fazla büyümeden sonlandırılması gerektiği belirtilen açıklamada şu çağrıya yer verildi:

"Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolu DERHAL Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır. Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan 'hukuki temsil boşluğu' en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir."

"YSK KARARLARI KESİNDİR, YARGI SİYASETİ DÜZENLEYEMEZ"

Anayasa’nın 79. maddesine atıfta bulunulan ortak açıklamada, seçim süreçlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde yapıldığı ve bu kararların kesin olduğu hatırlatıldı. Yargının siyasi bir dizayn aracı olarak kullanılmasının tehlikelerine dikkat çekilen bildiride, "YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır" denildi.

"MUTLAK BUTLANCILAR TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DEĞİL"

Sandık iradesinin korunması gerektiğinin belirtildiği açıklama, şu sert ifadelerle son buldu:

"Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır. Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır."

Bildiriye imza atan isimler arasında CHP'nin Kemal Anadol, Mustafa Balbay, Süheyl Batum, Musa Çam, Tolga Çandar, Oktay Ekşi, Uluç Gürkan, Atilla Kart, Haluk Koç, Faruk Loğoğlu, Nur Serter gibi ağır topları da bulunuyor.  

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı 2 2 Yanıtla
  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    1923 yılı Kim ne yaptı ise torunları da cezasını cekiyor Verrrr mehteriiii Yiğidim :) 0 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Çıkar eskilere kadar uzandı demek, yada hiç kesilmedik ki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
