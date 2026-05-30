Vize'de yeğen tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeğeni tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükyayla köyündeki annesini ziyaret eden Ayten Öztürk (52), henüz bilinmeyen nedenle yeğeni B.S. tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan B.S. ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.