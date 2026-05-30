Vize'de yeğen tarafından bıçaklanan kadın öldü

30.05.2026 09:59
Kırklareli'nin Vize ilçesinde annesini ziyaret eden Ayten Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle yeğeni B.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükyayla köyündeki annesini ziyaret eden Ayten Öztürk (52), henüz bilinmeyen nedenle yeğeni B.S. tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan B.S. ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

