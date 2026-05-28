Denaro'nun Mal Varlığına El Konuldu

28.05.2026 15:09
İtalya'da mali polis, Mattia Messina Denaro'nun 200 milyon avroluk mal varlığına el koydu.

İtalya'da mali polis (Guardia Di Finanza), uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon avronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu.

Mali Polis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023'te ölen Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği mal varlığına yönelik Palermo kentindeki mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında savcılığının talimatı doğrultusunda uluslararası çapta operasyonlar düzenlendi.

İtalya, Andorra, Cebelitarık, Lüksemburg, İsviçre, Lübnan, Cayman Adaları, Monako Prensliği ve İspanya'da eş zamanlı operasyonlardaki aramalar neticesinde, Denaro'nun 1980'lerden itibaren uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerdeki yeniden yatırımlarla değerlendirilen önemli miktardaki mal varlığına ulaşıldı.

Açıklamaya göre, Denaro'nun toplam değeri 200 milyon avroyu aşan mal varlığına ve bazı şirketlere el konulurken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Mali polisin açıklamasında, söz konusu soruşturma ve operasyonun, Andorra makamlarından gelen Cosa Nostra ile yakın bağları olan bir kadına ilişkin gelen ihbarla başladığı ve paranın takip edildiği bilgisine de yer verildi.

Palermo Cumhuriyet Savcısı Maurizio de Lucia, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Mafyanın yurt dışındaki yatırımları da dahil olmak üzere yaptığı yatırımların önemli bir bölümünü tespit ettiğimize inanıyoruz. Bu, diğer ülkelerdeki adli makamların işbirliği sayesinde oldu." dedi.

Denaro yaklaşık 30 yıl aranmıştı

Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren organize suç örgütü "Cosa Nostra" isimli mafya grubunun Trapani kenti ve civarındaki elebaşlarından olan Mattia Messina Denaro, İtalya'da yaklaşık 30 yıl boyunca firar ettikten sonra 16 Ocak 2023'te yakalanmıştı.

Denaro, yakalandıktan bir süre sonra 25 Eylül 2023'te kanser tedavisi gördüğü L'Aquila kentindeki yüksek güvenlikli cezaevinin hastanesinde ölmüştü.

Denaro'nun, mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992'de mafyanın hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'ya yönelik suikastların yanı sıra mafyanın 1993'te gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma'daki bombalı saldırılar da olmak üzere son 30 yılın büyük çaplı suç olaylarında sorumluluğu olduğu belirtiliyordu.

Kaynak: AA

