Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 8 Km Uzaklıkta Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 8 Km Uzaklıkta Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 8 Km Uzaklıkta Bulundu
30.05.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki Bekir K., ekiplerin araması sonucu evine 8 km mesafede bulundu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evinden çıkarak kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam için ekipler seferler oldu. Dron, iz takip köpeği ve İHA ile yapılan arama sonucu yaşlı adam evine 8 kilometre mesafede bulundu.

Korkuteli ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde evinden çıkan alzheimer hastası Bekir K.'ya (73) ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım talebinde bulundu. Yaşlı adamın yakınlarının ihbarı ile Bekir K.'yı aramak için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JASAT, Jandarma Asayiş, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kaybolan yaşlı adamın bulunması için dron, iz takip köpeği ve İHA yardımı ile geniş çaplı arama çalışması başlattı. Saatler süren arama çalışmasının ardından ekipler 73 yaşındaki alzheimer hastası Bekir K.'ya evinden yaklaşık 8 kilometre mesafede ormanlık arazi içerisinde ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı adamın susuz kaldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Yerel Haberler, Korkuteli, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 8 Km Uzaklıkta Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:14:00. #7.13#
SON DAKİKA: Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 8 Km Uzaklıkta Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.