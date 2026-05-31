Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu

31.05.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan’ın Rajasthan eyaletine bağlı Churu kentinde etkili olan güçlü kum fırtınası, kenti yoğun toz bulutuyla kapladı. Fırtına nedeniyle gökyüzü kahverengi toz bulutlarıyla örtülürken, şiddetli rüzgarın taşıdığı kum ve toz, adeta şehri yuttu.

Dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Hindistan, bu kez de doğanın yıkıcı yüzüyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin batısında yer alan ve çöl ikliminin hakim olduğu Rajasthan eyaleti, son yılların en şiddetli ve ürkütücü kum fırtınalarından birini yaşadı.

TOZ BULUTLARI ŞEHİRLERİ YUTTU

Cumartesi günü Churu kentinde aniden bastıran ve gökyüzünü tamamen kapatan kahverengi renkli toz fırtınası, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Öğleden sonra Bikaner kentini de etkisi altına alan dev fırtına, gökyüzünü adeta kahverengiye boyayarak gündüzü geceye çevirdi. Görüş mesafesinin metrelerin altına düştüğü eyalet genelinde kara ve hava ulaşımı tamamen durma noktasına gelirken, milyonlarca insan evlerine kapanmak zorunda kaldı ve günlük hayat felç oldu.

ŞİDDETLİ SAĞANAK DA ETKİLİ OLDU

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), batıdan gelen güçlü bir hava akımının bu olağanüstü hava olayını tetiklediğini açıkladı. Kum fırtınasının hemen ardından eyaletin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtınalar patlak verdi. Son 24 saat içinde en yüksek yağış miktarı, 58 milimetre ile Dholpur kentinin Bari bölgesinde kayıtlara geçti.

FIRTINANIN HIZI 70 KİLOMETREYİ BULACAK

Jaipur Meteoroloji Merkezi; Bikaner, Jaipur, Ajmer, Bharatpur, Kota, Jodhpur ve Udaipur bölgelerini kapsayan devasa bir alan için acil durum uyarısı yayımladı. Önümüzdeki 4 ila 5 gün boyunca çetin hava koşullarının etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, hafif ve orta şiddetteki yağışlara, hızı saatte 60 ila 70 kilometreye ulaşan fırtınaların eşlik edeceği uyarısında bulundu. Ayrıca şiddetli rüzgarların yanı sıra ani dolu yağışları ve ölümcül yıldırım düşmelerine karşı vatandaşların açık alanlardan uzak durmaları da istendi.

TEK OLUMLU TARAFI: KAVURUCU SICAKLARI GÖLGELEDİ

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, günlerdir bölgeyi kasıp kavuran aşırı sıcak hava dalgasının bu fırtına ve yağışlı sistemle birlikte kırıldığını belirtti. Eyalet genelinde termometrelerin 44 derecenin altında seyretmesi beklenirken, yaşanan kabus dolu fırtınanın en azından sıcaklıklara karşı bölge halkına kısmi bir rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

Sağanak Yağmur, Hava Durumu, Rüzgar Ateş, Hindistan, Racasthan, Fırtına, Fırtına, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Adıyaman’da trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Afra Saraçoğlu’nun İspanya’daki transparan tarzına yorum yağdı Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı
İlçe halkı alarmda Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
Aile ziyaretinde cinayet Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Aile ziyaretinde cinayet! Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ilk kriz Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı

17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:26
Şampiyonlar Ligi’nde resmen para yağdı İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:29:04. #7.12#
SON DAKİKA: Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.