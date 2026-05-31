Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam

31.05.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da 118 bin kişiye konser veren rapçi Kanye West, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’in hedefi oldu. Göçer, "İki ışık bi duman… 30 M $ aldı getti adam… Gidenler bi şarkısını bilmezler" diyerek konsere gidenleri eleştirdi. Kanye West'in Ceza, Ezhel, Uzi gibi Türk rapçilerle yarışamayacağını savunan Göçer, müzikseverleri Manisa’daki konserine çağırarak “Kanye West’i aratmayacağım” sözünü verdi.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in (Ye) İstanbul’da 118 bin kişiye konser vererek kariyer rekoru kırması, Türk müziğinin deneyimli ismi Ferhat Göçer’in hedefindeydi. Sosyal medya hesabından hayli hararetli ve sitemkar bir açıklama yapan Göçer, Kanye West konserine gidenleri adeta yaylım ateşine tuttu.

"GİDENLERE SORSAN Bİ ŞARKISINI BİLMEZLER"

Konser için ödenen astronomik rakamlara ve dinleyici kitlesine tepki gösteren Ferhat Göçer, "İki ışık, bir duman… 30 milyon doları aldı getti adam… Gidenlere sorsan bir şarkısını bilmezler… Atacağım kendimi valla köprüden!" ifadeleriyle sitemini dile getirdi. Göçer, yabancı sanatçılara gösterilen bu rağbetin samimi olmadığını savundu.

TÜRK RAPÇİLERİ SAVUNDU: "G...NÜN KILI OLAMAYACAK ADAMLARA..."

Eleştirilerinin dozunu artıran ünlü şarkıcı, Türkiye'deki rap sanatçılarına sahip çıkarken sert ifadeler kullandı. Kanye West’i Türk rap sahnesinin önemli isimleriyle kıyaslayan Göçer, şu iddialı çıkışı yaptı:

"Lvbel C5’in, Motive’nin, Uzi’nin, Sefo’nun, Ezhel’in, Ceza’nın g...nün kılı olamayacak adamlara, sırf tek şarkısını bilmeden şekil olsun diye gidip milyon dolarları bırakın."

"SÖZ VERİYORUM, KANYE WEST'İ ARATMAYACAĞIM!"

Kanye West konserine giden tüm müzikseverleri Manisa’da vereceği kendi konserine davet eden Ferhat Göçer, dinleyicilerine esprili ve iddialı bir de söz verdi. Göçer, "Söz veriyorum, Kanye West’i aratmayacağım" diyerek Ye'nin performansına açık bir göndermede bulundu.

Ferhat Göçer, Kanye West, İstanbul, Magazin, Manisa, Ezhel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ferhat Göçer Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
İlçe halkı alarmda Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı
Aile ziyaretinde cinayet Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Aile ziyaretinde cinayet! Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ilk kriz Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Yüzyılın fırsatı Galatasaray’ın ayağına geldi Hedef Barcelonalı yıldız Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız
Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım’ı kızdırdı Resti çekti Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti
Antalya’da Alzheimer hastası yaşlı adam evinden 8 km uzaklıkta bulundu Antalya'da Alzheimer hastası yaşlı adam evinden 8 km uzaklıkta bulundu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:51
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 19:48:45. #7.12#
SON DAKİKA: Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.