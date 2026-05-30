Yazar Ayten Öztürk bayram ziyaretinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, annesine bayram ziyaretine gelen yazar Ayten Öztürk (52), tartıştığı yeğeni B.S. tarafından bıçaklandı. Hastanaye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete geldi. İddiaya göre; annesi ve teyzesiyle dün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada B.S., Öztürk'ü bıçaklayıp kaçtı. Öztürk, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.