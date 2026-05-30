Yazar Ayten Öztürk bayram ziyaretinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazar Ayten Öztürk bayram ziyaretinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Yazar Ayten Öztürk bayram ziyaretinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
30.05.2026 11:57  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Vize'de, bayram ziyareti için annesine gelen yazar Ayten Öztürk, miras tartışması nedeniyle yeğeni B.S. tarafından bıçaklandı. Hastanede kurtarılamayan Öztürk hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, annesine bayram ziyaretine gelen yazar Ayten Öztürk (52), tartıştığı yeğeni B.S. tarafından bıçaklandı. Hastanaye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete geldi. İddiaya göre; annesi ve teyzesiyle dün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada B.S., Öztürk'ü bıçaklayıp kaçtı. Öztürk, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ayten Öztürk, Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Miras, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Ayten Öztürk bayram ziyaretinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
İstanbul’da fetih coşkusu Mehteran gösterisine yoğun ilgi İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor Aile korku içinde Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Daha 16 yaşındaydı Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı Daha 16 yaşındaydı! Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı

12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:55:28. #7.12#
SON DAKİKA: Yazar Ayten Öztürk bayram ziyaretinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.