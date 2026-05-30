Ardahan\'da Sağanak ve Dolu Beyaza Bürüdü

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı.

Yağışın yoğun görüldüğü Ardahan- Kars kara yolunun bazı kesimleri kısa sürede beyaza büründü.

Sürücüler, sağanak ve dolu nedeniyle kara yolunda kontrollü şekilde ilerledi.