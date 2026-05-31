Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

31.05.2026 18:51
Lübnan'ın Sur kentinde sahildeki vatandaşların denizde yüzdüğü sırada arkalarında patlayan bombaları izlediği anlar, savaşın en acı tezatını gözler önüne serdi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun operasyonları genişletme talimatı sonrası kent ağır hava saldırılarıyla sarsılırken, gökyüzünü kaplayan devasa duman bulutlarına rağmen insanların denizde kalmaya devam etmesi bölgedeki çaresizliği ve dehşeti kanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ordusuna "operasyonları genişletme" talimatı vermesinin ardından Lübnan, güne yeni bombardıman dalgasıyla uyandı. İsrail jetlerinin Sur kentini vurduğu anlarda kameralara yansıyan görüntüler, savaşın acımasızlığı ile günlük hayatın tezatlığını gözler önüne serdi.

NETANYAHU TALİMATI VERDİ: OPERASYONLAR GENİŞLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan genelindeki askeri operasyonların sınırlarını genişletme kararı aldıklarını ve orduya bu yönde kesin talimat verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından Lübnan’ın güneyindeki tarihi liman kenti Sur, ağır hava bombardımanlarının hedefi oldu.

BOMBALAR PATLARKEN ONLAR DENİZDEYDİ

Sur kentine düzenlenen yeni hava saldırısı sırasında sahilde olan Lübnanlıların yaşadığı rahatlık kameralara saniye saniye yansıdı. Şehrin merkezinden devasa dumanlar ve patlama sesleri yükselirken, denizde yüzen çocukların ve yetişkinlerin hiçbir şey olmamış gibi arkalarındaki bombardımanı izlediği görüldü. Görüntülerde, arka planda yükselen gri duman bulutlarına karşı sahildeki vatandaşların şaşkınlıkla karışık bir çaresizlikle patlamaları seyrettiği anlar yer aldı.

SAVAŞIN ORTASINDA KORKUNÇ TEZAT

Uluslararası kamuoyu bölgede artan sivil can kayıpları nedeniyle itidal çağrılarını yinelerken, Sur sahilinden gelen bu son görüntüler, bölge halkının bombaların gölgesinde yaşamaya nasıl alıştırıldığını bir kez daha kanıtladı. Saldırıların şiddetlenerek devam etmesiyle bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

