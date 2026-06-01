Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

01.06.2026 12:59
Kırklareli'de bayram ziyaretine gelen teyzesi yazar Ayten Öztürk'ü bıçaklayarak katleden psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki stajyer avukat Berker Sağlam ifadesinde; teyzesinin yiyeceklerine radyoaktif maddeler kattığını iddia ederek, "Bana getirdiği suyun yanındaki şeker uranyum rengindeydi. Kafamın içinde 'Bu kadın seni öldürecek' sesleri dönüyordu, bıçağı komşudan alıp hınçla saldırdım" sözleriyle dehşeti itiraf etti.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde 29 Mayıs günü yaşanan ve kültür-sanat dünyasını yasa boğan yazar Ayten Öztürk cinayetine ilişkin soruşturmada sarsıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Bayram ziyareti için geldiği ailesinin evinde yeğeni tarafından vahşice katledilen Öztürk'ün katil zanlısı Berker Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani yeğenin savcılık ve mahkeme aşamasındaki ifadesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

"KAFAMDA SESLER DÖNÜYORDU"

Stajyer avukat olduğunu ancak psikolojik sorunları nedeniyle yeterlilik muayenelerinden geçemediğini belirten 24 yaşındaki Berker Sağlam, teyzesinin kendisini hastaneler üzerinden sabote ettiğini ileri sürdü. Olay gününü anlatan cinayet zanlısı, şu kan donduran iddialarda bulundu: "İçeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum. Ben yukarıda odada oturuyordum. Kendisi bana su getirdi. Suyun yanında bir şeker vardı, uranyuma benzer bir rengi vardı. Aramızda muhabbet oldu; kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsederek 'dilenci, karı gibisin' şeklinde laflar söyledi. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Daha önce üç tane ilaç içmiştim. İçimden bir ses 'Bu kadın beni öldürecek' diyordu."

"BİR İKİ GÜN İÇİNDE ÖLECEĞİME İNANIYORDUM"

Dört farklı psikolojik ilaç kullandığını ve bunları annesinin adına yazdırarak aldığını söyleyen Sağlam, teyzesini yiyeceklerine yasaklı madde katmakla suçlayarak ifadesine şöyle devam etti: "Teyzemi bir hınçla öldürmeye karar verdim. Sebebi, teyzemin benim yiyeceklerime yasaklı maddeler katmasıydı. Bir iki gün içinde öleceğime inanıyordum. Olay anını sadece bağırış olarak hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Teyzeme kaç kez bıçak darbesi vurduğumu ise hatırlamıyorum."

BIÇAĞI KOMŞUDAN ALIP DEHŞET SAÇMIŞ

Cinayeti planlayarak işlemediğini, ani bir öfke nöbeti ve kafasının içindeki sesler nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia eden katil zanlısı yeğen, olay anına dair şu son sözleri kaydetti: "Evden çıkmasının ardından alkol içtim. Bıçağı evin yukarısında, büyük bahçeli beyaz bir evde oturan komşudan aldım. Komşuyu tanımıyorum. İçimden bir ses 'Bu kadın seni bir iki gün içerisinde öldürecek' diyordu, bu sesler kafamın içinde devamlı dönüyordu. Bıçakla bahçeye girdim, hemen sonrasında ise köyün dışına doğru koştuğumu hatırlıyorum. Evden kaçarken yanıma bıçak almadım. Bıçağı arabanın üstüne koyduğumu hatırlamıyordum ama daha sonra arabanın üzerinde bulmuşlar. Olaydan sonra mutfağa girip su içtiğimi hatırlıyorum."

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanan Berker Sağlam, 30 Mayıs günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Kriminal ve psikiyatrik incelemelerin ardından davanın seyri netleşecek.

