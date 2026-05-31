Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

Florentino Perez\'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
31.05.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'nun kulübe önemli katkılar sağladığını belirtirken, son dönemde çıkan iddialara rağmen Portekizli teknik adamla henüz görüşmediğini açıkladı. Perez'in açıklamaları, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüş ihtimaline ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, başkanlık seçimleri öncesinde verdiği röportajda Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Portekizli teknik adamı öven Perez, son dönemde çıkan iddialara rağmen henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

MOURINHO İDDİALARINA YANIT VERDİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, El Pais gazetesine verdiği kapsamlı röportajda kulübün geleceğinden seçim sürecine, Vinicius ve Mbappe'den Jose Mourinho'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı yeniden Real Madrid ile anılan Jose Mourinho hakkında da konuşan Perez, Portekizli teknik adamın kulüp üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

"BİZE MÜTHİŞ BİR REKABET GÜCÜ KAZANDIRDI"

Florentino Perez, Mourinho'nun Real Madrid'de görev yaptığı dönemi överek, "Bize müthiş bir rekabet gücü kazandırdı" dedi. İspanyol başkan, Mourinho döneminde takımın Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı finale yükseldiğini hatırlattı.

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

"MOURINHO İLE KONUŞMADIM"

Perez, son günlerde çıkan teknik direktörlük iddialarına rağmen Mourinho ile herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı. Real Madrid Başkanı, "Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı finale çıktık ve çeşitli nedenlerle finale ulaşamadık. O andan itibaren diğer teknik direktörler 10 yılda altı Şampiyonlar Ligi kazandılar. Ama Mourinho ile konuşmadım" dedi.

SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİK SÜRECEK

Başkanlık seçimleri öncesinde teknik direktör konusunda net bir isim vermekten kaçınan Perez, önceliğinin seçim süreci olduğunu ifade etti. Bu açıklama, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşüyle ilgili iddiaların şimdilik resmiyet kazanmadığını ortaya koydu.

Florentino Perez, Jose Mourinho, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var

17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:26
Şampiyonlar Ligi’nde resmen para yağdı İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 17:59:44. #7.12#
SON DAKİKA: Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.